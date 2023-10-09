Как продлить жизнь осенней обуви

Осень — это время, когда мы сталкиваемся с непредсказуемой погодой, грязью и реагентами на улицах.

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В это время важно правильно ухаживать за обувью, чтобы она служила долго и не теряла привлекательный вид.

Стилист Лена Червова рассказала «Секрету» о методах ухода за осенней обувью и способах, благодаря которым она прослужит вам не один сезон.

Отдавайте предпочтение высоким платформам

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе осенней обуви — это высокая платформа. Массивная платформа не только стильно выглядит, она очень практичная. С не можно не бояться неглубоких луж, она уменьшает риск попадания грязи и реагентов на ваши брюки или юбку. Более того, с такой обуви легче удалять грязь. Согласитесь, удобно.

Тщательно выбирайте материалы обуви

Когда дело доходит до выбора материалов для осенней обуви, будьте ответственны. Если вы активно гуляете и предпочитаете передвигаться пешком, избегайте обуви из замши и ткани. Эти материалы быстро теряют свои качества под воздействием влаги и грязи. Натуральная кожа также может быстро потерять свой первоначальный вид. Рекомендую рассмотреть варианты из искусственных материалов или с лаковыми покрытиями. Помимо того, что сейчас такие модели выглядят актуально, они ещё и обладают свойством отталкивать грязь, что продлевает срок службы вашей обуви.

Каждый день ухаживайте за своей обувью с помощью специальных средств