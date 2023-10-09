Как продлить жизнь осенней обуви
Осень — это время, когда мы сталкиваемся с непредсказуемой погодой, грязью и реагентами на улицах.
В это время важно правильно ухаживать за обувью, чтобы она служила долго и не теряла привлекательный вид.
Стилист Лена Червова рассказала «Секрету» о методах ухода за осенней обувью и способах, благодаря которым она прослужит вам не один сезон.
Отдавайте предпочтение высоким платформам
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе осенней обуви — это высокая платформа. Массивная платформа не только стильно выглядит, она очень практичная. С не можно не бояться неглубоких луж, она уменьшает риск попадания грязи и реагентов на ваши брюки или юбку. Более того, с такой обуви легче удалять грязь. Согласитесь, удобно.
Тщательно выбирайте материалы обуви
Когда дело доходит до выбора материалов для осенней обуви, будьте ответственны. Если вы активно гуляете и предпочитаете передвигаться пешком, избегайте обуви из замши и ткани. Эти материалы быстро теряют свои качества под воздействием влаги и грязи. Натуральная кожа также может быстро потерять свой первоначальный вид. Рекомендую рассмотреть варианты из искусственных материалов или с лаковыми покрытиями. Помимо того, что сейчас такие модели выглядят актуально, они ещё и обладают свойством отталкивать грязь, что продлевает срок службы вашей обуви.
Каждый день ухаживайте за своей обувью с помощью специальных средств
Очень важно привыкнуть ухаживать за обувью сразу после того, как вы вернулись домой. Используйте губки, щетки и чистящие средства для ботинок. Тщательно протирайте обувь специальными тряпочками и вытирайте её насухо. Из-за этого грязь не въестся в материал обуви и убережёт её от преждевременного износа. И вообще помните, что различные средства для защиты обуви от влаги и грязи могут быть вашими лучшими друзьями в осенний период. Они создают невидимую защитную пленку, предотвращая попадание влаги и угрозу появления пятен на вашей обуви. Эти простые советы точно помогут вам продлить жизнь своей осенней обуви.