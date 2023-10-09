8 вещей для рабочего места, которые помогут трудиться продуктивнее и с комфортом
Офисная работа и фриланс ― это зачастую график, при котором сотрудник примерно 90% времени проводит, сидя за столом.
Потому крайне важно оборудовать рабочее место таким образом, чтобы под рукой было всё самое необходимое, а также вещи, которые будут дарить человеку комфорт.
Мы собрали для вас топ-8 вещей, которые помогут организовать эффективный рабочий процесс, сосредоточиться на важном и не отвлекаться по пустякам, чтобы день был максимально продуктивным.
Настольная урна
Это небольшой органайзер, который подойдет для мелкого мусора: сломанных карандашей, разорванной бумаги, опилок из точилки, оберток от конфет. Урну можно поставить прямо на рабочий стол, и не отвлекаться на поход в другую часть помещения или на кухню, чтобы что-то выкинуть. При этом каждый вечер ее необходимо очищать, чтобы утром подходить к чистому столу.
Подставка для ног
Подставка поможет снизить нагрузку на мышцы и повысит комфорт в течение рабочего дня. На выбор представлены самые разные подставки, в том числе с регулируемыми наклоном и высотой.
USB-хаб
Компактный и удобный органайзер, который обязательно нужен, если вы постоянно подключаете разные гаджеты к стационарному компьютеру или ноутбуку. Вместо того, чтобы тратить время на поиск проводов от смартфона или гадать какой флеш-накопитель важнее подключить к ПК первым просто потому что все разъемы уже заняты, можно воспользоваться таким универсальный разветвителем. Модели хабов разные, в основном в них от трех до пяти разъемов под USB. К нему можно подключать мышь, клавиатуру, принтер, флешки и смартфон.
Органайзер для канцелярии
Сегодня существуют сотни вариантов их дизайна, внешнего вида и материалов ― есть органайзеры из дерева, пластика, картона, бумаги, фанеры, камня. В общем, любой человек сможет подобрать его на свой вкус и стиль. Главное удобство этой вещи в том, что ручки, карандаши, степлеры и скрепки не будут разбросаны по всему столу или похоронены под кипой бумаг в ящике, а всегда останутся под рукой.
Органайзер для бумаг
Это небольшие горизонтальные или вертикальные боксы, в которые можно сложить всю необходимую документацию. Их плюс также в том, что бумаги будут под рукой, а не сложены стопками в ящике так, что не докопаться до нужного. Очень удобно складывать в них срочные документы, с которыми нужно работать прямо сейчас, не разбрасывая их по столу.
Ежедневник
Самая необходимая вещь для продуктивной и организованной работы. Конечно, сейчас есть сотни онлайн-планировщиков, стикеры на рабочем столе компьютера, и различные приложения для смартфона, куда можно записывать ежедневные задачи. Но бумажный вариант всегда был, есть и будет самым надежным. Особенно, если нужно сделать срочную пометку или записать нечто важное очень быстро. Свет может отключиться, интернет ― пропасть, но бумажный ежедневник всегда будет оставаться под рукой. Главное, чтобы в органайзере для канцелярии была ручка.
Настольная лампа
Этот гаджет больше подойдет работникам, которые занимаются чертежами, дизайном или художественными рисунками. В общем ― делают работу, качество которой напрямую зависит от освещения. Конечно, когда вся работа содержится в ПК, лампа вряд ли понадобится, но если нужно нарисовать что-то от руки ― другое дело. Хотя, настольную лампу лучше иметь на рабочем месте любому офисному сотруднику. В пасмурную погоду или когда приходится работать по вечерам, дополнительное освещение, снижающее давление на глаза, лишним никогда не станет.
Подставка под ноутбук
Если ваш рабочий инструмент ― ноутбук, а не ПК, подумайте о подставке для него. Это такая небольшая металлическая вещь, которая служит «ножками» для гаджета. Она полезна сразу по нескольким причинам. Во-первых, с ее помощью ноутбук можно поставить в удобное положение, и не сидеть над ним, сгорбившись, что очень вредно для позвоночника. Во-вторых ― с ее помощью нижняя часть ноутбука будет легко кондиционироваться, ведь когда устройство стоит на столе, потоки воздуха перекрываются и вентиляторы не могут полноценно выполнять свою работу ― охлаждать ноутбук. Из-за этого он перегревается и может быстро выйти из строя.