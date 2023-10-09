Эксперты рассказали, как правильно подготовить кусты роз к зиме

Осенний уход за розами часто кажется сложным, однако правильные меры могут обеспечить им зимовку и пышное цветение в следующем году. Опытные садоводы знают, что подготовка кустов к холодам — залог здоровых растений и красоты вечной. Эксперты рассказали, как правильно подготовить розы к зиме.

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Правильный уход осенью

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Перед тем как начинать подготовку к зиме, необходимо уделить внимание уходу за розами осенью. С середины сентября нужно уменьшать полив, перестать рыхлить почву, а также не использовать подкормки.

Все это поможет растениям плавно замедлить рост и начать готовиться к холодам. Эксперты советуют прищипнуть бутоны и молодые поросли, а также регулярно убирать опавшие листья под кустами, чтобы предотвратить распространение болезней, которые могут погубить розы.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка — важный момент в подготовке к зиме. Начинать процедуру необходимо постепенно с сентября и закончить к ноябрю. Эксперты советуют удалять оставшиеся бутоны, слабые побеги и те, что растут в середину куста.

Помимо этого, необходимо подрезать длинные стебли: в ноябре на кусте должно остаться три–пять самых сильных веток и три–четыре ветки с хорошими почками. Некоторые сорта роз рекомендуют обрезать на высоту 50-60 сантиметров, в частности чайно-гибридные виды и кусты с толстыми стеблями.

Обработка роз перед зимой

После обрезки розы необходимо обрабатывать кусты пятипроцентным раствором медного купороса или трехпроцентной бордоской жидкостью для предотвращения появления грибков. После этого нужно окучить кусты сухим торфом или смесью вызревшего компоста, песка и торфа. Это защитит корни от замерзания и предотвратит растрескивание стеблей.

Укрытие роз

Укрытие роз — завершающий важный этап подготовки к зиме. Накрывать кусты рекомендуют спанбодом, лапником или мешковиной, при этом, уточняют эксперты, в первую очередь нужно ориентироваться на погодные условия.