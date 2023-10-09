Какие сорта яблонь считаются самыми зимостойкими
Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород» опубликовал перечень самых зимостойких сортов яблонь.
Среди них есть, например, «Осенняя радость». Эти яблоки созревают в начале сентября и хранятся в течение трех недель, обладают десертным кисловато-сладким вкусом. Если высадить такой сорт на своем участке, то ежегодные обильные урожаи обеспечены.
Кроме того, к зимостойким сортам относится «Юный натуралист», чьи плоды тоже созревают в начале осени. Кисловато-сладкие сочные яблоки пролежат до ноября-декабря. Урожаи достаточно обильны, но не отличаются регулярностью. Первые плоды появляются на ветках примерно на 3-4 год. А вот сорт «Россиянка» содержит рекордно высокое количество витаминов С и Р - до 40 мг на 100 г и до 230 мг на 100 г соответственно. В источнике отметили, что плоды «Россиянки» могут храниться до середины-конца мая.
Сорт «Народное» поспевает к концу августа - началу сентября и хранится в холодильнике до 140 дней. Это почти на месяц больше срока хранения «Антоновки». А плоды сорта «Бессемянка мичуринская» созревают в середине августа и лежат до января.
«Из-за разного времени созревания плодов сорт склонен к осыпанию. Но для семейного сада это хорошо - можно снимать яблоки по мере созревания в течение месяца», - объяснили в Telegram-канале «Моя дача. Сад и огород».