Никаких гнилых клубней: дачникам объяснили, как не потерять целый урожай картофеля
Порой недавно выкопанный картофель начинает гнить. Чаще всего это связано с развитием опасной болезни под названием «фитофтора», которая может перекинуться на остальной урожай с испорченных клубней. Портал PROгород дал советы огородникам, как не допустить потери всего собранного картофеля из-за фитофторы.
По мнению экспертов источника, только что собранный урожай стоит оставить рассыпанным на поверхности примерно на 14 дней. Картофель просохнет, вероятность распространения болезни снизится. Также нужно сразу убрать испорченные клубни. Фитофтору провоцируют микробы и грибки, поэтому провести ряд защитных мероприятий рекомендуется еще в начале сезона.
Так, весной можно обработать землю азотом, а во второй половине лета удобрить фосфорно-калийными средствами. Не стоит игнорировать прополку и окучивание грядок, борьбу с сорняками. Если на грядке появились пораженные растения, необходимо немедленно удалить их ради спасения здоровых соседей.
«Дачникам на заметку: семенной картофель должен быть полностью чистым, без повреждений. Его важно хранить отдельно от обычного картофеля, чтобы предотвратить возможное заражение», - подытожили в источнике.