Самые грязные места на кухне: где скапливаются опасные бактерии

Когда вы в последний раз чистили холодильник, ящик для мяса или мыли консервный нож? Скорее всего, далеко не каждый день. "Рамблер" расскажет, почему опасность для здоровья поджидает вас на собственной кухне.

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Организация общественного здравоохранения и безопасности под названием NSF International обнаружила потенциально вредные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, сальмонелла и листерия, на кухонных предметах, которые часто используются для приготовления или хранения пищи.

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По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, сальмонелла, листерия и некоторые виды кишечной палочки входят в число многих причин болезней пищевого происхождения, от которых ежегодно заболевают около 48 миллионов американцев. Инфекции могут варьироваться от легких до опасных для жизни, но люди часто списывают их на кратковременные заболевания желудка.

«На нормального, здорового человека эти вещи могут не так сильно повлиять», — сказала Лиза Якас, старший менеджер проекта NSF International, которая занимается тестированием и сертификацией продукции.

Но некоторые категории людей, такие как пожилые люди, беременные женщины, дети и люди с ослабленной иммунной системой, могут пострадать более серьезно.

NSF International провела исследование микробов в домашних условиях с участием 20 семей из Мичигана, которые добровольно взяли мазки с предметов на кухне и предоставили образцы для анализа для исследования микробов в домашних условиях, проведенного NSF в 2013 году.

По данным NSF, наиболее опасными местами с точки зрения наличия микроорганизмов, являются отсеки для овощей и мяса в холодильнике, резиновая лопаточка, прокладка блендера, консервный нож и контейнер для хранения продуктов с резиновым уплотнением.

Общие симптомы болезней пищевого происхождения, вызванных такими патогенами, как сальмонелла и листерия, включают тошноту, рвоту, спазмы в животе и диарею. Серьезные случаи могут привести к госпитализации и осложнениям, таким как почечная недостаточность или выкидыши.

Ученые отмечают, что люди должны предпринимать практические шаги, чтобы обезопасить себя, например, тщательно мыть фрукты и овощи перед их употреблением, тщательно готовить мясо и удалять жидкость с курицы.

По словам ученых, дома важно обращать внимание на инструкции производителей по чистящим средствам, контактирующим с пищевыми продуктами, и соблюдать регулярный график уборки.

Такие инструменты, как блендеры, консервные ножи, резиновые лопатки и контейнеры для хранения продуктов, следует чистить после каждого использования.

Специалисты также рекомендуют разобрать блендер для очистки его различных частей и обратить особое внимание на область вокруг уплотнений контейнеров с резиновыми уплотнениями, когда уборка.

Кроме того, если вы видите, что что-то разлилось, постарайтесь поскорее вытереть поверхность.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на кухне микробы могут передаваться от одной пищи к другой, если для приготовления блюд использовать одну и ту же разделочную доску или посуду, не промывая их.