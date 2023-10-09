Парша на яблонях и грушах: что делать осенью

С ветвей яблонь и груш облетают последние листья. Многие из них поражены паршой и несут огромное количество спор этого заболевания.

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Чтобы снизить зараженность сада спорами парши, все опадающие листья следует собирать и сжигать, или использовать в смеси с навозом для набивки парников.

Однако, патогенные споры гнездятся не только на листьях, но и на коре деревьев. Поэтому очистка ветвей и стволов от старой коры позволяет решать сразу две задачи: снижает заселенность сада вредителями и оздоравливает его. Для сбора старой коры перед очисткой под деревьями расстилают плёночные полога. Всю собранную кору обязательно сжигают.