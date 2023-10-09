Специалист поделилась советами для начинающих грибников

Ирина Горбунова более 30 лет занимается изучением грибов. Она – профессиональный миколог. Ее советы помогут избежать трагических ошибок тем, кто хочет постичь азы «тихой охоты».

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Реальный опыт

Видео дня

Многие грибы, когда только появляются на свет, кажутся «на одно лицо». И если человек только начинает карьеру грибника, важно делать это в сопровождении более опытного коллеги. Категорически воспрещается отправляться в лес, насмотревшись сомнительных видео в интернете, доверять можно только реальному опыту людей, которые собирают грибы, едят их и остаются живыми.

– Нужно походить с таким грибником и посмотреть, как он выбирает грибы, именно он и расскажет о нюансах, которые невозможно отразить в рамках статьи, словами это не объяснить, – утверждает Ирина Горбунова. – К сожалению, многие хорошие грибы можно спутать с несъедобными. И только проверенный многолетний опыт может стать палочкой-выручалочкой.

Дело в шляпке

Например, очень похожи между собой грибы-зонтики. При этом зонтик пестрый или девичий, чешуйчатый – съедобный. А остальные – нет!

– Пестрый зонтик – очень вкусный гриб, он растет в нашей зоне, многие предпочитают его другим грибам. Но все зонтики так похожи, что для несведущего человека практически неразличимы. Поэтому их легко можно спутать, отравиться и уйти в мир иной, – предупреждает Ирина Федоровна.

Признаком съедобного зонтика является то, что шляпка у него двигается в отличие от ядовитых собратьев.

Интересный гриб – трутовик серно-желтый. Ярко-желтый, он растет на стволах деревьев или пнях. Гриб, приготовленный определенным образом, съедобен. Но важно, где вы его нашли.

– Я периодически встречаю трутовик на территории города, но все, что произрастает в городской черте, нельзя рвать однозначно!

Встречается на территории области и трутовик лакированный – лекарственный гриб, занесенный в Красную книгу. Опять же из полезного он превратится в смертельно опасный, если грибы собирать неподалеку от автомагистрали. Это касается любых грибов, которые, как известно, впитывают все, словно губка.

Изумительный на вид, но совершенно несъедобный – гриб Гиднеллум Пека, или «кровавый зуб».

– Он бежевый, с красными капельками экссудата. Такой гриб в диковинку, на него можно просто ходить смотреть, как на музейный экспонат. Глянешь – испугаешься. В официальных источниках такой гриб на нашей территории не значился, но я была уверена: если есть условия, значит, должны быть и грибы. Так и вышло: мне показали фото гриба, найденного именно у нас.

Наиболее безопасными грибами, которые сложно спутать с ядовитыми, можно назвать грузди, маслята. Последние «обитают» в сосновых посадках, где конкурентов в принципе у них нет. В этом году, кстати, грибов должно быть много.

– Это лето было не сильно жарким, должен быть щедрый сбор, – прогнозирует эксперт и сетует: – У нас если народ идет по грибы, то сметает буквально все на своем пути. Но мне очень хочется попросить грибников: вы хотя бы один гриб оставьте, чтобы в следующий раз вам же можно было собрать что нибудь еще. Сегодня вы все соберете подчистую, а завтра, вернее на следующий год, ничего не будет.

Безопасный метод

– Если вы не знаете базовых вещей, лучше отправляться за грибами в магазины, – уверена Ирина Горбунова. – Точно целее и здоровее будете!

В свежем виде на полках супермаркетов представлены в основном шампиньоны, вешенки. В заморозке можно найти многие другие – опята, грузди, белые.

– Есть еще такой гриб шиитаке, – продолжает специалист. – Этот гриб также называют «эликсиром жизни», «грибом вечной молодости» и «королем грибов». Шиитаке родом с Дальнего Востока, чаще встречается в Китае, Японии и Корее. Грибы шиитаке обычно растут группами и в основном встречаются в лесах, на гниющих деревьях лиственных пород. Не надо напрягаться бегать по лесу, эти грибы нам предлагают фермеры. На продажу его выращивают в теплицах, как и вешенку, – говорит Ирина Горбунова.

Кстати, в советское время проводили многочисленные исследования грибов. Выяснилось, что вешенка, например, содержит противоопухолевые вещества. Поэтому будет хорошо, если периодически они будут появляться на столе.

Важно знать!

Настойка из мухомора опасна даже в микродозах

Сейчас очень много информации о грибах в интернете, блогеры лечат всех подряд, причем очень сомнительными способами.

Например, очень популярна тема микродозинга в лечении мухоморами. Настойку из красношляпого советуют людям, перенесшим онкологию.

– Если это прописал врач или специалист, имеющий высшее образование по фармакологии и медицине, то это одно. Но если человек занимается самолечением, то это очень и очень опасно, это может нанести непоправимый вред, – говорит Ирина Горбунова.