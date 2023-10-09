Блогер назвала простой способ очистить верхнюю одежду без химчистки
Блогер Любовь Гончарова раскрыла россиянам простой способ очистить верхнюю одежду без химчистки. Соответствующий комментарий публикует портал «Городовой».
Эксперт объяснила, что теплые предметы гардероба со временем теряют презентабельный вид и нуждаются в очищении. По словам специалистки, привести изделия в порядок можно с помощью утюга.
«Нужно размягчить загрязнения паром, не касаясь утюгом самой куртки. А затем эти участки необходимо постирать с помощью хозяйственного мыла и щетки. В конце останется только высушить вещи», — заключила она.
Ранее в октябре главный технолог химчистки «Белый город» Марина Волохова назвала россиянам самое эффективное средство для стирки белья. Специалистка сравнила свойства капсул, порошка и геля и сделала выбор.