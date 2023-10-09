Специалисты рассказали, когда сажать чеснок в 2023 году

По народному календарю озимый чеснок нужно сажать до Покрова – до 14 октября.

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Однако есть и другие правила, которых следует придерживаться. Лучшее время для посадки чеснока – это сентябрь.

Но лучше всего при посадке следить за температурой почвы. Она должна быть не выше +10… +12 градусов.

Если посадить чеснок слишком рано, то он может не прорасти, а если поздно, то он не успеет укорениться и замёрзнет.

Чеснок хорошо чувствует себя на грядке, где раньше росли тыквы, кабачки или огурцы. Нельзя сажать чеснок на месте, где был картофель, лук или же сам чеснок.

Грядка под чеснок должна быть удобрена компостом или навозом. Для посадки следует использовать не яровой, а только озимый.

Разные сорта чеснока лучше не перемешивать, иначе они созреют в разные сроки. Оптимальная глубина посадки — 5-6 см. Расстояние между зубчиками должно быть 10-15 см.