Можно ли сажать деревья рядом с выгребной ямой

Осушение почвы с помощью растений, потребляющих значительное количество влаги, это особенно практичный способ в случае с выгребной ямой.

© Крестьянская жизнь

Однако для этого подойдут не все культуры. По словам специалистов, корни у плодовых деревьев распространяются в стороны на 1,5-2 м от центрального ствола. Однако надо учитывать, что все поглощается не в исходном виде, а в виде обработанных минерализованных веществ.

В Волжском была научная организация, которая занималась проблемой использования осадков сточных вод. Ее сотрудники рекомендовали использовать такие отходы только в качестве удобрения лесных полос и культур, которые дают семена, но никак не под плодовые деревья.