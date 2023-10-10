Чем опасны осенние фотосессии: девушкам нужно быть осмотрительными

Осенний период приносит серьезные изменения в течение жизни. Мы окунаемся в прохладный сезон после теплых летних деньков. Для многих осень становится периодом упадка настроения – очередного лета ждать еще очень долго, а впереди маячит лишь холодная зима. Кроме того, осенью традиционно активизируются инфекционные заболевания. Простуды и всевозможные недомогания не добавляют радости в жизнь. Развеселить себя можно фотосессией в красивых опавших листьях. Однако мало кто задумывается об опасностях, которые таят такие съемки. Женский журнал kleo.ru рассказывает представительницам прекрасного пола, на что нужно обратить особенное внимание.

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БАНАЛЬНАЯ ГРЯЗЬ

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Для того чтобы поднять себе настроение в период похолодания, многие девушки обращаются к красочным фотосессиям. Действительно, кадры в осеннем лесу получаются особенно насыщенными и привлекают большое внимание в социальных сетях. Особенно пикантно выглядят фотографии с девушками в легких платьях, которые позируют на фоне холодного леса. Нередко прелестницы готовы даже улечься на красные, оранжевые и желтые листья для того, чтобы получить кадр поярче.

Однако такая фотосессия может привести к весьма неприятным последствиям. Следует помнить, что листья часто скапливают на себе грязь с земли. Если это парковая зона, где регулярно гуляют с питомцами, то очень велик риск испачкаться в экскрементах животных и шерсти. Никто не знает, от каких недугов страдают пробежавшие по этому дивному парку животные. Полуоголенная девушка может подхватить серьезное заболевание. Речь идет не только о различных кожных воспалениях, но и о более серьезных болезнях. Например, если на теле есть рана, можно заразиться столбнячной палочкой, предупреждает опытный врач Александра Филева.

ПОРЕЗЫ И РАНЫ

Кроме того, красоткам, которые готовы прилечь на красивую подушку из разноцветных листьев, нужно помнить, что мягкие на вид опавшие листочки могут прикрывать собой осколки от бутылок, острые пробки, консервные банки и весь мусор, который после себя оставляют нерадивые отдыхающие. Порезать тело об острые края грязной банки – очень неприятная история. Лучше детально продумать композицию фотографии и разместиться на легком пледе. Как вариант – отказаться от возлежания на земле. Лучше всего собрать еще не опавшие листья с дерева и сфотографироваться с ними.

ПЛЕСНЕВЕЛЫЕ ГРИБКИ

Также нужно помнить, что гниющие опавшие листья – благодатная почва для размножения плесневелых грибков. Так, во влажной массе листьев активно размножаются аспергиллы, или черная плесень. Если человек полностью здоров, беспокоиться не о чем. Однако, если есть сложности с иммунным ответом организма на внешние возбудители, могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Вредоносные микроорганизмы способны привести к такому недугу, как аспергиллез. Болезнь поражает легкие, кожу и внутренние органы, передает издание «Лайф.ру».

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ