Секреты ландшафтного дизайна: цветы для нестандартной клумбы

Секреты ландшафтного дизайна - редкие осенние цветы для нестандартной клумбы
Осенью у всех дачников палисадники и клумбы как «под копирку» - астры, георгины, хризантемы и флоксы. Все потому, что это самые известные сорта осенних цветов.
Если хотите, чтобы ваша клумба отличалась – обратите внимание на редкие сорта многолетних растений, цветущих до поздней осени. Вот их список.
- Аистник Манеско. Выносливые и симпатичные растения – представители семейства гераневых. Радуют нежными розово-фиолетовыми цветками.
- Анемона японская. Вырастает до 120 см в высоту и до 45 см в ширину. Цветки светло-розовые, а сами стебли - с пурпурным оттенком.
- Аконит Кармихеля. Растение родом из Китая, долго считалось дикорастущим луговым. Стебли многолетника достигают высоты с человеческий рост, если их вовремя не подрезать. Листья пальчато-рассеченные, с 3-5 долями, темно-зеленые. В начале осени распускаются фиолетовые цветки, собранные в рыхлую кисть.
- Болтония астровидная. Один из самых жизнестойких многлетников и почти не требует ухода. Дает многочисленные соцветия-корзинки до 2 см в диаметре, собранные в метелки по 10-15 см. Цветы белые, лиловые, розоватые. Для больших кустистости и прочности стеблей побеги прищипывают или обрезают на 1/3.
- Сильфиум продырявленный - представитель семейства Астровые. С середины лета до начала осени радует ярко-желтыми корзинками цветов с более темным центром, диаметром до 8 см.
По материалам 7dach.ru.