Как правильно выбрать подушку: рекомендации специалиста

Идеальный сон - это когда вы вечером ложитесь, спите глубоко и спокойно, а просыпаетесь только утром. Так организм успевает восстановиться, укрепляется его иммунитет и сопротивляемость стрессам.

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Но как создать себе условия для полноценного отдыха? Об этом "РГ-Стиль" рассказал Александр Петров, директор по маркетингу компании Blue Sleep, производящей товары для сна.

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Почему важен хороший сон

С наступлением осени у многих людей ухудшается физическое состояние. Холод и влажность способствуют простудам и провоцируют обострение хронических болезней. Сокращение часов дневного света вызывает чувство усталости и апатии, влияет на наши биоритмы. Правильная организация сна помогает адаптироваться к природным изменениям и сохранять бодрость и эффективность днем.

Сон играет важную роль в укреплении иммунной системы, особенно осенью, в сезон простуд и гриппа. Когда человек спит, его мозг отдыхает, а организм восстанавливается и борется с инфекциями. Поэтому в норме мы по утрам чувствуем себя бодрыми и полными сил. Если же сон недостаточно долгий или неглубокий, риск болезней возрастает. Когда человек спит мало или регулярно просыпается во время сна, то у него ухудшается настроение, память и трудоспособность, появляется раздражительность.

Как подготовиться ко сну

Чтобы сон был глубоким и длительным, стоит соблюдать несколько правил. Прежде всего - хорошо бы придерживаться распорядка дня. Перед сном важно не смотреть телевизор или видео на компьютере, не заниматься активной физической или интеллектуальной деятельностью (играми, танцами, решением задач). Непосредственно перед сном не следует ужинать: есть лучше на пару часов раньше и не перегружать организм тяжелой пищей. Полезно гулять на свежем воздухе.

Возможно, вы удивитесь, но на ваше самочувствие и качество сна могут влиять свойства подушки - ее форма, материал и высота

Какая форма подушки лучше

Форма подушки имеет огромное значение для поддержания правильного положения шеи и головы во сне. Большинство людей выбирают обычную подушку классической формы в виде прямоугольника или квадрата. Они универсальны - комфортны для взрослых и детей, для людей здоровых или имеющих заболевания.

В магазинах продаются и круглые подушки. Они выглядят необычно, поэтому многие их покупают с целью украшения интерьера. Для сна круглые подушки не очень подходят: даже при небольшом смещении тела голова с подушки быстро соскальзывает и шея затекает.

Анатомическая, ортопедическая и эргономичная подушка: в чем разница

В последние два десятилетия получили распространение анатомические подушки. К ним относятся модели с выемкой под голову, с валиком для шеи и так далее. Такие подушки полезны во время бодрствования, например, когда приходится долго сидеть в кресле перед компьютером или в машине за рулем. Существуют варианты и для сна.

Близкий, но все же другой вид подушек - ортопедические. Они помогают при проблемах со спиной или шеей. Чаще всего ортопедические подушки используют при таких заболеваниях как остеохондроз, синдром вертебробазилярной недостаточности (нарушение кровоснабжения головного мозга), травмы позвоночника (шейного отдела), ряд болезней, при которых человека сопровождают головные боли или головокружение.

Многие путают ортопедические и анатомические подушки. Кроме того, в рекламе часто можно встретить слово "эргономичная". В чем же разница?

Ортопедическая подушка является медицинским изделием. Это значит, что она предназначена для лечения или профилактики заболеваний. Для того, чтобы продавать ортопедическую подушку, правообладатель должен получить в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение. Использовать такие виды подушек надо по назначению врача.

Анатомическая подушка медицинским изделием не является. Она разработана с целью создания условий для правильного (анатомического) расположения мышц и скелета во время сна. Ее можно покупать и применять без назначения врача.

Эргономичная подушка - так обычно называют улучшенную версию обычной подушки, которая отличается большим комфортом.

Материал

Материал, из которого изготовлена подушка, также важен для комфортного сна. Существует множество вариантов: хлопок, лен, синтетические волокна, пена с "эффектом памяти"...

Про последний стоит сказать отдельно. Пена с "эффектом памяти" - это полиуретан, которому приданы особые свойства путем специальной обработки в промышленных условиях. Он чем-то похож на губку. Если положить на него голову, материал примет ее форму. После того как человек встал, подушка расправляется и выглядит так, как будто на ней не лежали.

Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, так что выбор зависит от ваших предпочтений и наличия или отсутствия аллергии. Главное - чтобы подушка была комфортной и приятной на ощупь.

Высота подушки

Высота подушек обычно составляет 6-16 см. Многим комфортна высота 10-14 см. Если ваш матрас мягкий, лучше покупать низкую подушку, а если жесткий - наоборот, высокую.

При выборе высоты подушки надо учитывать и свою массу тела. Если у вас избыточный вес, лучше приобрести высокую подушку. Если же вес ближе к нижней границе нормы, следует брать низкую подушку.

Когда человек пытается уснуть, он иногда кладет руку на подушку под голову, иначе ему некомфортно. Случается и наоборот: приходится привставать и приминать подушку. Такие ситуации говорят о том, что высота подушки не подходит: в первом случае она чересчур мала, во втором велика. Лучше купить новую подушку.

Некоторые предпочитают спать вообще без подушки, однако это не лучший вариант для здоровья. Если голова долгое время лежит на уровне туловища, нарушается кровообращение в сосудах головного и спинного мозга. Кроме того, могут ущемляться нервные окончания. Недаром даже новорожденным врачи рекомендуют маленькую подушку.

Антиаллергенные свойства

При наличии аллергий стоит выбрать гипоаллергенную подушку. Многие из них идут в комплекте со специальными чехлами и содержат наполнители, которые предотвращают скопление пыли, клещей и других аллергенов.

Можно ли доверять заявлениям производителя о гипоаллергенности изделия? Ответ "да", если слова подтверждаются сертификатом соответствия.

Прежде чем продавать товар с пометкой "гипоаллергенно", компания заказывает в сертифицированной лаборатории исследование своей продукции. Результаты теста производитель подает в регуляторные органы, а те выдают разрешение на продажи. То, что подушка является гипоаллергенной, указывается в сертификате. Может случаться, что некоторые компании продают обычные подушки, но в маркетинговых целях используют слово "гипоаллергенная". Чтобы быть уверенным в свойствах товара, покупателю следует попросить продавца показать сертификат подушки или проверить его самостоятельно на сайте производителя.

Как ухаживать за подушкой

Правила вполне просты: использовать наволочку, снимать ее и отправлять в стирку еженедельно. Если производитель указал срок эксплуатации подушки, его надо соблюдать.

Сколько стоят подушки

Как и любые другие товары, подушки делятся на те, стоимость которых комфортна большинству людей, и дорогие. Диапазон цен необычайно широк: от 200 рублей до 50 000 долларов.

Большинство моделей стоят от 500 до 10 000 рублей.

Стоимость подушки во многом определяется наполнителем и материалом чехла. Изделия премиум-класса содержат натуральные материалы: лебяжий, овечий, верблюжий пух, лен, эвкалипт. Чехлы для них делают из натуральных шелка, шерсти, замши. Если у человека аллергия, особенно на множество факторов, то дорогие подушки будут не лучшим выбором - именно из-за натуральности материалов (многие природные растения являются аллергенами).