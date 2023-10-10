Как ухаживать за геранью в домашних условиях

Королевская герань и другие сорта пеларгонии пользуются большой популярностью как украшение подоконников в квартире или дачном доме. Считается, что это растение достаточно неприхотливо, однако в любом случае герань требует внимания при поливе, подкормке и обрезке. О том, как правильно ухаживать за геранью в домашних условиях, чтобы растение было здоровым и подольше радовало своим цветением, — в материале «Ленты.ру».

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Когда люди начали выращивать герань?

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Комнатные цветы с круглыми бархатистыми листьями и красивыми нежными соцветиями относятся к семейству гераниевые и правильно называются пеларгониями. С точки зрения ботаники герань — это лишь садовая разновидность растения, которая растет на клумбах. На окнах же мы видим исключительно пеларгонии, однако в народе для них тоже прижилось название герань.

Родина пеларгоний ― Южная Африка, в Европе они появились в начале XVII века.

~400 видов герани насчитывается в настоящее время по всему миру

Распространенность пеларгоний как комнатных растений связана в первую очередь с тем, что ухаживать за этим растением довольно просто. Герань неприхотлива и цветет в течение длительного времени, почти круглогодично, за исключением поздней осени и начала зимы. Кроме того, листья растения имеют своеобразный запах, который очищает воздух, успокаивает нервную систему и помогает уснуть. Более того — запах герани не любят комары и вредители комнатных растений, поэтому герань также защищает людей от досаждающих кровососов, а своих соседей по подоконнику — от вредителей.

Какие есть популярные сорта герани?

Зональная. Самый распространенный комнатный вид. Высота куста достигает 90 сантиметров, листья обычно темно-зеленые, округлые. Цветы бывают розовыми, красными, белыми, как махровыми, так и гладкими.

Плющелистная. Это так называемая ампельная герань, которую сажают в подвесные горшки. Стебли, свисающие вниз, длиной около метра, имеют соцветия из цветков разной окраски.

Королевская. В высоту достигает примерно 50 сантиметров. Этот вид герани очень разнообразен — бывают растения с пестрыми листьями, с махровыми и простыми цветками, сами цветки обычно имеют на нижних лепестках темное пятнышко или прожилки.

Душистая. Такие пеларгонии могут иметь запах лимона, миндаля, мелиссы, ананаса, хвои и другие. Аромат появляется при прикосновении к листве.

Суккулентная. Этот вид обладает оригинальными изогнутыми побегами, из-за чего его иногда используют в бонсаях. Встречаются экземпляры с колючками и без.

Как ухаживать за геранью?

Цветовод Лидия Ипатьева в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что, несмотря на относительную неприхотливость пеларгоний, существует ряд правил, которые необходимо выполнять, чтобы растения красиво выглядели, не болели и цвели как можно дольше.

Уход в домашних условиях за геранью несложен, но обязателен. Главные моменты, на которые следует обратить внимание — это обрезка герани, световой режим, подкормка и удобрения, а также правильный полив, — Лидия Ипатьева

Какое освещение требуется герани?

Одно из главных условий обильного цветения и полноценного роста пеларгоний — это хорошее освещение. Растение следует размещать на подоконнике, где много солнечного света. В зимнее время, при коротком световом дне место, где находится герань, должно быть подсвечено фитолампами, установленными сантиметров на 10 выше ее верхушки.

Умеренное освещение для герани тоже подходит, однако в таком случае цветок будет тянуться вверх, бледнеть, а цветы станут менее пышными и яркими.

В летнее время эти растения будут хорошо себя чувствовать на балконе, за исключением ветреных дней — сквозняки герань переносит плохо.

Как поливать герань?

Поливать герань нужно по мере высыхания земли в горшке. Как правило, летом и весной — раз в три-четыре дня, а зимой и осенью это следует делать не чаще одного раза в 10 дней.

Пеларгония происходит из Южной Африки и является сухостойким растением, то есть умеет подолгу удерживать воду

Поэтому для этих растений гораздо опаснее излишек, нежели недостаток влаги. Также нежелательно, чтобы при поливе вода попадала на листья. Влажность воздуха для герани не имеет значения — в том смысле, что специальное увлажнение не требуется, растение любит сухой климат.

«Не следует опрыскивать пеларгонию, иначе ее листья могут пожелтеть. Однако помните, что значительный недостаток влаги тоже может привести к пожелтению и даже опаданию листьев. Также позаботьтесь о том, чтобы в поддоне не застаивалась вода, а в дне горшка имелись в большом количестве дренажные отверстия», — добавила Лидия Ипатьева.

Никогда не поливайте герань холодной водой — только комнатной температуры. Холодная вода плохо влияет на корневую систему и может вызвать гниение, — Лидия Ипатьева

Как обрезать герань?

Своевременная обрезка — один из важнейших пунктов при уходе за пеларгонией. Без нее растение начинает тянуться вверх, превращаясь в голый ствол с малым количеством листьев, и цветет значительно меньше. Дело в том, что на стволе пеларгонии есть спящие почки, которые не дают ответвления сами — чтобы появились боковые побеги, надо обрезать верхние части стволов.

Обрезать можно только нецветущее растение

Обрезку следует проводить не чаще, чем два раза в год, и только в определенное время — весной и осенью. Весенняя обрезка является главной и проводится в конце февраля — начале марта. Именно она пробуждает спящие почки и вызывает рост боковых побегов.

Как проводить весеннюю обрезку?

За два дня до обрезки и два дня после нее пеларгонию не следует поливать. Садовый нож надо продезинфицировать — спиртом или на огне. Ножницы применять нельзя, поскольку они вызывают сдавливание ствола. Активированный уголь растолочь в порошок для обработки срезов. Обрезать основной ствол под углом 90 градусов — над листовым узлом, находящимся с внешней стороны ствола. Если герань высокая, ее обрезают на 2/3 высоты, среднюю — наполовину, низкую — на четверть. Убрать засохшие цветы и пожелтевшие листья. Подрезать остальные стебли так, чтобы сформировать крону по своему желанию. Все срезы присыпать толченым активированным углем.

Осенняя обрезка делается для подготовки герани к зимнему периоду и последующему сезону цветения. В основном она проводится с королевской геранью — остальные сорта достаточно обрезать лишь весной.

Как проводить осеннюю обрезку?

Убрать отцветшие соцветия и завядшие листья. Примерно на треть обрезать те стебли, на которых осталось мало листьев и которые из-за этого выглядят как сухие палки.

Также пеларгония нуждается в так называемой прищипке — удалении верхушек молодых побегов, стебли которых имеют пять-шесть листочков и больше. После прищипки появляются новые отростки, зацветающие через пару месяцев. Опытные цветоводы знают, что не следует бояться обрезки — чем больше подрезаешь герань, тем пышнее она будет впоследствии.

Как пересаживать герань?

По словам Лидии Ипатьевой, пеларгония очень плохо переносит пересадку, поэтому лучше обходиться без нее. Хуже всего пересаживать герань сразу после покупки, когда растение еще не адаптировалось, а также во время цветения.

Никогда не пересаживайте герань зимой — только летом и весной, в случае крайней необходимости, если сильно разрослись корни или цветок пострадал от перелива, — Лидия Ипатьева

«При переливе растение начинает увядать, потому что происходит загнивание корневой системы, так что пересадка необходима для того, чтобы обработать корни раствором марганцовки (0,5 грамма вещества на 100 миллилитров воды) и подсушить», — добавила эксперт.

Как пересаживать герань?

Подготовьте грунт — подойдет универсальный субстрат для цветущих комнатных растений. На дно горшка положите толстый слой дренажа, лучше всего крупный керамзит.

Если причина пересадки в разрастании корней, поместите герань в новый горшок вместе с земляным комом. Если цветок был залит — без него.

Подсыпайте землю в горшок, держа растение на весу. Добавьте универсальное удобрение пролонгированного действия.

Как подкармливать герань?

Для пеларгонии подходят любые комплексные удобрения для цветущих растений — они содержат фосфор, кальций, калий, марганец, железо, азот. Вот только азот должен присутствовать в небольшом количестве, иначе вся сила уйдет в листья, а цветы будут скудными.

Основные правила подкормки перед внесением любого удобрения нужно обязательно полить растение;

удобрять герань нужно с марта до середины сентября;

вносить удобрения следует не чаще, чем раз в две-три недели.

Как размножать герань?

Черенкованием

Самый простой способ — черенкование. Для этого можно использовать оставшиеся после обрезки верхушки, а можно специально взять верхний побег длиной около 10 сантиметров, срезав его прямо под листовым узлом. Два-три листа следует сохранить на черенке, остальные удалить.

Слегка подсушив черенок, его сажают в грунт, в любую емкость с дырочками в дне, поскольку полив проводится через поддон. Емкость с черенком надо поставить в хорошо освещенное место, поливать три раза в неделю, через пару недель обычно появляются корни.

Черенкование можно проводить в любое время года, но лучше всего это делать весной.

Первый раз подкормить растение можно лишь через три месяца после посадки.

Из семян

Герань можно вырастить также из семян, правда, это долго и довольно сложно.

Нужно взять грунт на основе дерна, торфа и чистого песка, насыпать его в плоскую посуду, увлажнить и разместить семена герани на расстоянии пяти сантиметров друг от друга.

Затем необходимо их засыпать тем же грунтом. Далее нужно поставить посуду в теплое место и накрыть пленкой, которую необходимо снимать на один час ежедневно для проветривания до появления всходов.

Спустя две-три недели всходы надо пересадить в горшки.

Какие трудности могут возникнуть в процессе выращивания герани?

Болезни

Хотя пеларгонии довольно устойчивы к болезням, они от них не застрахованы. Самые распространенные из проблем — пожелтение и опадание листьев, появление на листьях и стеблях посторонних образований, отсутствие цветения, засыхание и прочие. Все это происходит из-за нарушения правил ухода за растением.

Например, белый налет, появившийся на листьях, свидетельствует о том, что герань заболела мучнистой росой — грибковым заболеванием, которое обычно появляется из-за повышенной влажности в помещении вкупе с высокой температурой. Чтобы вылечить растение, необходимо удалить зараженные листья и обработать его одним из препаратов.

раствор медного купороса;

аммиачная селитра;

кальцинированная сода;

пятипроцентный раствор хозяйственного мыла. Каким препаратом можно обработать герань:

Мало влаги

Пожелтевшие листья означают или недостаток полива, или, наоборот, избыток влаги. В первом случае надо поливать растение чаще, во втором — пересадить растение с обработкой корней раствором марганцовки.

Вредители и грибки

Несмотря на то, что запах герани отпугивает вредителей, некоторые ее сорта подвержены их нападению. Если листья скручиваются в трубочку — значит, на кусте появились бабочка-белокрылка, тля или паутинный клещ.

При обнаружении тли или клещей промойте листву настоем аптечной ромашки, смешанным с хозяйственным мылом, через два-три часа промойте чистой водой.

Чтобы избавить герань от белокрылки, нужно опрыскать ее поочередно растворами нескольких препаратов: Конфидор, Фуфанон, Зубр и Актеллик. Также обработать необходимо горшок и подоконник.

Если куст начал засыхать при нормальном поливе, скорее всего, он поражен ржавчиной — грибковой болезнью, при которой на листьях сперва появляются бурые пятна, позже они засыхают и опадают. В этом случае растение следует обработать раствором пятипроцентной бордоской смеси или провести обработку Фитоспорином, которую через неделю следует повторить.

Если нижняя часть ствола почернела — значит, на растении развилась черная гниль. В этом случае его нужно выбросить, а лучше сжечь, поскольку справиться с черной гнилью невозможно. А чтобы предотвратить ее появление, не допускайте застоя влаги.

Мало света