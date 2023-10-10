Как подготовить окна к зиме, чтобы в них не дуло

С наступлением холодов россияне начинают думать, как утеплить квартиру. Чтобы зимой было комфортно, нужно проверить окна и подготовить их к морозам, рассказал управляющий компанией «Ремонт окон 71.РФ».

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«Если продувает окно, важно обратить внимание на две вещи: первое – посмотреть режим, насколько плотный, а второе – это проверить состояние уплотнительной резинки», – отметил специалист.

У окон есть три режима: зимний, летний и нейтральный. У каждого производителя регулировка происходит по-разному. У всех стеклопакетов свои нюансы, добавил эксперт, поэтому лучше обратиться к специалисту.

Также стоит проверить уплотнитель в окнах, так как с годами он высыхает и приходит в негодность. Особенно если окно находится на солнечной стороне.