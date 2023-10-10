Эксперт рассказал, как выбрать обогреватель для дома

В Москву пришли заморозки. В холодное время года многим недостаточно горячих батарей в квартире и они ищут дополнительные источники тепла. Самый простой вариант – установить обогреватель. Разбираемся вместе с экспертом, какие виды устройств бывают и на что обращать внимание при покупке.

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Виды устройств

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На рынке представлены масляные, кварцевые, инфракрасные обогреватели, а также тепловентиляторы, теплопушки и конвекторы. При выборе нужно обращать внимание на мощность устройства – она должна соответствовать площади помещения. Кроме того, на материал, из которого сделан прибор, рассказал Москве 24 техноблогер Павел Трухачев.

Один из самых оптимальных вариантов для квартиры – масляный обогреватель. Он хорошо отапливает комнату, меньше сжигает кислород. Из минусов – долго нагревается и остывает, при этих процессах может издавать специфические булькающие звуки.

Второй вид, который подходит для дома, – кварцевый обогреватель. Внутри него находится нагревательный элемент из кварцевого песка. Такой прибор бесшумен, его можно повесить на стену или поставить на подставку. Но главный плюс – он наиболее безопасен. Масляные и инфракрасные модели могут загореться при длительном использовании. С кварцевым же устройством такой риск минимален.

"Еще есть инфракрасные обогреватели, которые обычно вешают на стену. За счет инфракрасного распределения волн происходит отдача тепла от предметов, пола и стен, которые оказались в зоне действия прибора", – объяснил специалист.

Из минусов – такой вид устройства обязательно нужно крепить к потолку вместе с терморегулятором и выключателем на стене. Кроме того, радиус действия у него значительно меньше, чем у других моделей.

Теплопушки и тепловентиляторы представляют собой вентилятор, перед которым стоит нагревательный элемент. Первые часто используют в промышленных помещениях, вторые устанавливают в офисах, так как они довольно быстро отапливают помещение. Но есть и минусы – шум и небольшой радиус действия. Кроме того, они сильно сушат воздух за счет сжигания кислорода.

Также на рынке представлены конвекторы. Они работают по принципу отопительной батареи: воздух внутри корпуса нагревается и выходит из него, циркулируя в помещении.

Главные плюсы такого вида обогревателя заключаются в том, что устройства почти не сушат воздух. Их можно устанавливать во влажных помещениях, например в ванной, а также в квартире с высокими потолками.

Важные нюансы

При покупке устройства нужно обратить внимание на сертификат прибора, качество материала и мощность.

У обогревателя не должно быть специфического химического запаха, хлипких материалов. Также обратите внимание на целостность провода и вилки.

Самые экономичные модели по потреблению электроэнергии – это инфракрасные обогреватели и конвекторы.

"Чтобы определить мощность устройства, необходимо измерить площадь помещения, где оно должно находиться. К примеру, если комната пять-шесть квадратных метров и высота потолка – 2,75 метра, то нужен обогреватель не менее 500 Ватт. Если площадь – семь-девять квадратных метров, –то 750 Ватт", – объяснил Трухачев.

Также стоит приобретать модели с запасом мощности, если в помещении есть сквозняк и плохо утеплены окна.