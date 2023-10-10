Эксперт рассказала, как часто нужно стирать полотенца
Полотенца, как и постельное белье, могут быть рассадником бактерий. Профессиональная уборщица Анита Бирджес рассказала изданию Mirror, как часто следует стирать банные принадлежности.
По ее словам, полотенца оптимально "обновлять" после 3-5 использований. Делать это лучше при температуре в 60° на режиме, предназначенном для стирки хлопковых вещей.
Что касается кухонных полотенец, то их нужно освежать еженедельно. При этом Анита обратила внимание, что используемые для разных целей принадлежности должны храниться в разных местах.
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