Дачникам дали советы по осенним посадкам

По его словам, процесс посадки и пересадки можно начинать с сентября и до начала ноября.

«На практике же следует придерживаться одного важного принципа. А именно — плодовые деревья и кустарники должны быть посажены и пересажены в период биологического покоя», — сказал он и отметил, что в этом случае шансы на успех высоки.

Такой период наступает с окончанием листопада. Однако после посадки дерево должно успеть укорениться. А рост корней продолжается до тех пор, пока температура почвы не станет ниже плюс четырех градусов, добавил эксперт. Так что ориентироваться нужно не на календарь, а на фактическую погоду.