Какие лампы выбрать для дома

Учёный Веднеева: синий свет в доме может привести к слепоте. Для такого света нужно подбирать источник с небольшим излучением. А лучше отдать предпочтение другим вариантам. Белый свет похож на естественный, поэтому помогает приободриться, жёлтый — улучшает настроение. При этом сильного освещения в доме лучше избегать, потому что может ухудшиться качество сна. Подробнее о грамотном освещении дома рассказала доцент Пермского политеха Людмила Веднеева.

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Какой свет считается вредным

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У каждого источника света есть свой спектр излучения. Синий свет может быть вреден для глаз, поэтому его нельзя устанавливать на источники со спектром излучения выше 5000 градусов Кельвина.

«Такое излучение может провоцировать возрастную дегенерацию центральной сетчатки глаза. В перспективе дело может дойти до полной слепоты», — сказала кандидат технических наук Людмила Веднеева изданию «Доктор Питер».

Особенно синий вреден детям в возрасте 10–12 лет. Если освещаете детскую, не ставьте в комнате светильники с ярко-синим или фиолетовым насыщенным светом.

Иногда лучше выбрать другой вариант освещения. Вот самые полезные для здоровья:

белый — помогает улучшить работоспособность;

желтоватый — поднимает настроение;

зелёный — расслабляет и успокаивает (отличный вариант для спальни).

В чём недостаток слишком светлых домов

Многим людям нравятся дома с панорамным освещением. Свет с улицы благодаря панорамному остеклению заливает комнату и создаёт очень уютную атмосферу. Но здесь главное — не испортить всё светодиодными лампами.

У некоторых ламп цветовая температура достигает 6000 К. Это слишком сильное излучение. Оно может плохо сказаться на выработке гормона мелатонина, который у человека отвечает за сон. Если плохо спать, ухудшится иммунитет, появятся болезни. Но самое главное — возрастёт риск заболеть раком. Ведь именно мелатонин не даёт канцерогенам повреждать ДНК.

Какую лампу выбрать

У ламп накаливания есть одно преимущество — они дают мягкий, приятный свет. Но при этом они тратят много электричества и пожароопасны.

Люминесцентные светят ярко и экономят энергию. Но есть риск — наличие ртути внутри. Лучше всего их ставить в офисе или в магазине, хотя их свет не особенно приятен.

У светодиодных ламп с этим проблем нет — свет комфортный, срок службы большой, безопасность высокая (они вообще не нагреваются). Минус только один — уж больно дороговаты.