$99.93-1.42105.69-1.35

Агроном Синьковский рассказал о вреде использования опавшей листвы для растений

Чтобы не навредить растениям, лучше не закладывать в компост и не пускать на мульчу сырую опавшую листву, считает агроном Петр Синьковский.

Агроном рассказал о вреде опавшей листвы для растений
© pxhere

В беседе с “Аргументами и фактами” специалист рассказал, что нужно делать с влажными листьями, уже не пригодными для дальнейшего использования.

По мнению эксперта, от намокшей листвы нужно правильно избавиться: сжечь ее или выкинуть за пределы участка. Сушить ее уже нет смысла, а закладывать в компост или пускать на мульчу даже опасно. Так растения могут заразиться вредными грибками, поэтому лучше не рисковать.

Мясная вода, рыбья голова и другие вещи, которые опасны для растений

Однако Синьковский отметил, что сухая листва пригодна для использования, но лучше предварительно измельчить ее. Для растений полезен не простой компост, состоящий только из листьев, а удобрение с добавлением в него опилок или мелкой щепы.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно комнатным растениям осенью.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости