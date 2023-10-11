Агроном рассказал о вреде опавшей листвы для растений

Чтобы не навредить растениям, лучше не закладывать в компост и не пускать на мульчу сырую опавшую листву, считает агроном Петр Синьковский.

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В беседе с “Аргументами и фактами” специалист рассказал, что нужно делать с влажными листьями, уже не пригодными для дальнейшего использования.

По мнению эксперта, от намокшей листвы нужно правильно избавиться: сжечь ее или выкинуть за пределы участка. Сушить ее уже нет смысла, а закладывать в компост или пускать на мульчу даже опасно. Так растения могут заразиться вредными грибками, поэтому лучше не рисковать.

Однако Синьковский отметил, что сухая листва пригодна для использования, но лучше предварительно измельчить ее. Для растений полезен не простой компост, состоящий только из листьев, а удобрение с добавлением в него опилок или мелкой щепы.

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