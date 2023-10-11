Как организовать пространство в маленькой квартире

Цены на жилье стремительно растут, поэтому площади квартир уменьшаются: покупателям приходится экономить. Как же обустроить свое жилье так, чтобы в квартире все умещалось? Как заставить «работать» каждый квадратный метр?

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С этими вопросами все чаще сталкиваются люди в 2023 году.

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Дизайнер Елизавета Агеенко дает на этот счет несколько практических советов.

Идеальный квадрат

Если вы находитесь в поиске квартиры, обратите внимание на ее планировку, площадь, выделенную застройщиком под прихожую и коридор, глубину простенков, количество окон, несущих элементов по плану БТИ, то есть на те ограничения, в рамках которых нужно будет вписать все элементы.

Все углы в квартире должны быть 90 градусов, избегайте острых и тупых углов, так как они задают дополнительные ограничения помещению. Эта площадь останется незадействованной или придется заложить дополнительный бюджет для мебели под заказ. Глубина простенков должна составлять не менее 60 см для размещения стандартных шкафов, а проходы – соответствовать нормам эргономики.

Если вы являетесь счастливым обладателем квартиры с потолками более 3,5 м, то это прекрасная возможность разместить второй уровень с дополнительной комнатой. В ином случае важно создать грамотную архитектуру помещения. Идеальная форма стремится к квадрату, но если конфигурация уже задана застройщиком и не может быть изменена, в помощь приходит зонирование: перегородками, мебелью, цветом, покрытиями или освещением.

Определите главные и второстепенные функции помещения

Начало нового ремонта рекомендуется начинать с анализа уклада жизни и увлечений всех членов семьи, объективной оценки количества вещей, которые есть или планируются к приобретению, назначения каждой комнаты. Будьте предельно честны с собой и опишите максимально подробно все свои пожелания. Систематизировав эту информацию, можно приступать к созданию планировочного решения.

Оцените, какое время и внимание вы выделяете на те или иные занятия, отдайте предпочтение главному. Например, если вы много готовите, продумайте функциональную кухню. Часто приглашаете гостей? Организуйте большую обеденную группу и дополнительные спальные места. Чтобы не дробить квартиру на небольшие комнаты, совместите функции нескольких зон. Например, самым распространенным приемом сейчас становится объединение кухни, гостиной и столовой.

Продумайте свой маршрут по квартире

Лучшее решение – четкое разделение между общественной и приватной зоной: так вы избавитесь от неловких ситуаций во время визита родственников и друзей. Отделите от общей зоны спальню, детскую и ванную комнату. В гостевом санузле рекомендуем оставить только необходимое – унитаз и раковину. Если же квадратура позволяет разместить дополнительную помывочную зону в квартире, это создаст несомненный комфорт для всех. Также в этом месте можно организовать хранение хозинвентаря.

Сносить нельзя оставить

Запятую поставьте там, где считаете нужным. Речь о перегородках! Все большую популярность набирают свободные планировки и студии. Такие квартиры предназначены для проживания одного человека, но чаще их приобретают молодые пары и семьи с маленькими детьми. Для психики человека важно уединение и наличие личного пространства, поэтому создайте гармоничную обстановку для каждого.

Чтобы помещение оставалось просторным, рекомендую отказаться от глухих стен (исключением являются капитальные конструкции) в пользу зонирования стеклянными или сквозными перегородками, раздвижными дверьми, стеллажами, ширмами или тканевыми занавесями. Эти элементы могут создать эффект «отсутствующих» или «исчезающих» стен. Самыми экономичными и универсальными являются двери-гармошки, оформить их можно в стиле всего интерьера.

Организация хранения

Основная проблема небольшого жилья заключается в отсутствии или недостатке мест хранения. Задействуйте потолок для антресолей, пространство внутри кровати, дивана, под лестницей, подоконник, этажерки, большие и маленькие полки, обрамляющие дверные и оконные проемы, ниши для шкафов.

Подиум может выполнять сразу несколько функций: спального места, кабинета и обеденной зоны, горизонтального и вертикального хранения. Такой прием позволяет задать объем и ритм помещению, извлечь бесценную полезную площадь. Чтобы зрительно увеличить пространство и избавиться от «визуального шума», отдавайте предпочтение закрытому хранению. Мебельные фасады подбирайте в тон к настенному покрытию или с зеркалами, чтобы системы хранения визуально «растворились».

Мебель-трансформер

Привычные нам кровати, диваны, кресла достаточно громоздкие и занимают большую площадь. В целях экономии пространства изготовьте мебель под заказ или используйте трансформеры (складные столы, стулья и т. д.). Эти атрибуты решат сразу несколько функций, например, журнальный столик может быть одновременно обеденным и рабочим столом.

Увеличение пространства

Все методы в дизайне и архитектуре основаны либо на оптических иллюзиях, либо на обмане восприятия, когда мы видим не совсем то, что есть на самом деле, либо на отвлечении внимания, чтобы скрыть недостатки.

Комната станет визуально больше, если в отделке используются светлые или отражающие поверхности: зеркала, глянцевые фасады мебели, стекло, хром и т. д. Чтобы добавить света в помещение, рекомендуем разместить такие поверхности перпендикулярно окну. Важно следить, чтобы отражение было эстетичным, в ином случае получится размножить элемент, который вы, наоборот, хотели скрыть.

Единое напольное покрытие без ярких принтов выглядит выигрышно в небольшом помещении, а мебель на ножках смотрится компактнее и легче, чем те же приземистые элементы.

Вертикальные (1) полосы удлиняют стену, делают ее выше, а горизонтальные (2) раздвигают стены, добавляют объем, но делают комнату ниже. Поперечные (3) полосы на полу оптически делают комнату шире и короче, а продольные (4) длиннее. Для наглядности продемонстрируем ниже:

Уменьшение пространства

Темный потолок, объемные шторы на окне, крупные люстры также визуально уменьшают площадь. Если вы преследуете цель увеличения пространства, то делайте светлый потолок, используйте римские или рулонные шторы, равномерный свет по всей квартире (в качестве исключения можно использовать подвесные светильники над столом, тумбами или рабочей зоной).

Если ваше жилье небольшой площади, но имеет высокие потолки, уровень которых хочется оставить, можно избавиться от дискомфорта при помощи визуального колористического приема. Для этого нужно разделить стену по горизонтали контрастными цветами, чтобы сконцентрировать внимание на нижней части, а верхняя тем временем слилась с потолком и стала визуально ниже.