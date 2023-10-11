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Добавьте тепла: осенний интерьер в квартире

Чтобы создать дома настоящее осеннее настроение, и при этом не делать полноценный ремонт, можно добавить некоторые акценты в интерьер.
  1. Текстиль. Добавьте покрывала, подушки и пледы с осенними мотивами в теплой цветовой гамме - оранжевой, коричневой, желтой, красной и золотой.
  2. Поставьте лампы с абажурами
  3. оранжевого, красного и желтого цвета.
  4. Украсьте интерьер композициями из осенних листьев, шишек, желудей, ягод и других природных материалов. Используйте керамические вазы и статуэтки.
  5. В осеннем интерьере отлично будут смотреться комнатные растения с яркими листьями и плодами, такие как фикусы, драцена, монстера, гибискус и другие.
  6. Постелите мягкие напольные ковры с абстрактными узорами в теплых тонах. Они добавят уюта и комфорта.
  7. Повесьте на стены картины или фотографии с осенними пейзажами или натюрмортами.
  8. Расставьте по дому несколько крупных аромасвечей с приятными запахами ванили, корицы, цитрусовых.
Добавьте тепла: осенний интерьер в квартире
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