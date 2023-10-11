Добавьте тепла: осенний интерьер в квартире
Чтобы создать дома настоящее осеннее настроение, и при этом не делать полноценный ремонт, можно добавить некоторые акценты в интерьер.
- Текстиль. Добавьте покрывала, подушки и пледы с осенними мотивами в теплой цветовой гамме - оранжевой, коричневой, желтой, красной и золотой.
- Поставьте лампы с абажурами
- оранжевого, красного и желтого цвета.
- Украсьте интерьер композициями из осенних листьев, шишек, желудей, ягод и других природных материалов. Используйте керамические вазы и статуэтки.
- В осеннем интерьере отлично будут смотреться комнатные растения с яркими листьями и плодами, такие как фикусы, драцена, монстера, гибискус и другие.
- Постелите мягкие напольные ковры с абстрактными узорами в теплых тонах. Они добавят уюта и комфорта.
- Повесьте на стены картины или фотографии с осенними пейзажами или натюрмортами.
- Расставьте по дому несколько крупных аромасвечей с приятными запахами ванили, корицы, цитрусовых.