Добавьте тепла: осенний интерьер в квартире

Текстиль. Добавьте покрывала, подушки и пледы с осенними мотивами в теплой цветовой гамме - оранжевой, коричневой, желтой, красной и золотой. Поставьте лампы с абажурами оранжевого, красного и желтого цвета. Украсьте интерьер композициями из осенних листьев, шишек, желудей, ягод и других природных материалов. Используйте керамические вазы и статуэтки. В осеннем интерьере отлично будут смотреться комнатные растения с яркими листьями и плодами, такие как фикусы, драцена, монстера, гибискус и другие. Постелите мягкие напольные ковры с абстрактными узорами в теплых тонах. Они добавят уюта и комфорта. Повесьте на стены картины или фотографии с осенними пейзажами или натюрмортами. Расставьте по дому несколько крупных аромасвечей с приятными запахами ванили, корицы, цитрусовых.

Чтобы создать дома настоящее осеннее настроение, и при этом не делать полноценный ремонт, можно добавить некоторые акценты в интерьер.