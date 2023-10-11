Эксперт назвала один фактор, который создаст уют дома осенью

Несколько простых решений помогут восполнить тепло и уют, которых так не хватает человеку осенью. Их озвучила эксперт Анна Устюжанинова.

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Специалист посоветовала экспериментировать с фактурами. Уюта интерьеру добавят мягкие ткани теплых оттенков. Это могут быть покрывала, подушки, пледы и даже шторы. Композицию тепла и уюта в доме помогут дополнить сухоцветы в вазе.

Также Устюжанинова порекомендовала создать разные сценарии освещения. Например, верхний свет задаст рабочий и активный настрой, а расположенный примерно на уровне роста человека — придаст камерности помещению. В свою очередь, низкие источники света будут ассоциироваться с уютом, романтикой и расслаблением.

"Плюс заключается в том, что дополнить эти сценарии можно легко и без лишних затрат. Например, обзаведитесь торшером в гостиной, прикроватной лампой в спальне для среднего уровня освещения. А в качестве нижних источников можно подумать о светодиодной ленте, которую, допустим, можно прикрепить на основание кровати", — приводит слова Устюжаниновой портал LifeLife.