Как продлить жизнь холодильнику

Ваш холодильник проживёт гораздо дольше, если вы будете избегать следующих четырёх ошибок.

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Класть слишком много продуктов. Если вы будете помещать в холодильник больше продуктов, чем рекомендуется, то он будет просто работать долгое время на максимальной мощности. Обязательно учитывайте производительность своего холодильника.

Не обслуживать холодильник. Нужно регулярно следить за такими элементами холодильника, как конденсатор, уплотнители, слив, испарители.

Выбирать неправильное место для установки холодильника. Многие современные модели холодильников имеют универсальные климатические классы N-T и SN-T. Другими словами, они могут работать в диапазонах от +16 до +43 градусов и от +10 до +43 градусов соответственно. Но если вы будете устанавливать их на пол с подогревом, вплотную к стене либо кухонной гарнитуре, под солнечные лучи, на балкон, в подвал либо в другое холодное неотапливаемое место, то работать они будут с повышенной нагрузкой.