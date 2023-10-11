Названы дешевые способы утеплить квартиру

Энергосберегающая пленка поможет утеплить квартиру без лишних затрат. Этот и другие дешевые способы сделать помещение теплее назвали эксперты портала «БелНовости».

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Пленка подойдет и в том случае, если в квартире установлены пластиковые окна. Она защитит не только от холода, но и от лишнего шума, проникающего с улицы. При этом изделие не снижает прозрачность стекла, является устойчивым к ультрафиолету и не нуждается в замене в течение нескольких лет.

Еще один способ утеплить жилье — плотные шторы, которые остановят идущий от окон холодный воздух. Эксперты также советуют не закрывать дверцу духовки после приготовления пищи, чтобы дополнительно прогреть помещение. Теплее станет и в том случае, если заменить светодиодные лампочки лампочками накаливания.