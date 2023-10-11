Лунный посевной календарь на октябрь 2023 для садоводов и огородников

Вопреки стереотипам осенью садово-огородный сезон не заканчивается, а очень даже продолжается. Лунный посевной календарь на октябрь 2023 года поможет решить, в какие дни и какие работы проводить в саду и огороде, чтобы растения отлично себя чувствовали и давали хороший урожай.

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«Рамблер» предлагает всем садоводам, цветоводам и огородникам свериться с лунным посевным календарь, прежде чем планировать те или иные работы.

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Фазы Луны в октябре 2023

Убывающая луна – 1-13 октября

Новолуние – 13-15 октября

Растущая луна – 16-27 октября

Полнолуние – 28 октября

Убывающая луна – 29-31 октября

Критических периодов всего два – полнолуние и новолуние – эти дни считаются самыми неблагоприятными для выполнения любых работ, связанных с растениями. Поэтому смело планируйте отдых. В остальные дни сажать и ухаживать за растениями можно, но со знанием дела. Здесь значение имеет, в каком знаке зодиака находится Луна. Например, Скорпион, Рак, Телец и Рыбы относятся к плодородным знакам, а Водолей, Лев и Овен считаются неплодородными. От этого зависит, какие работы можно проводить в саду и огороде.

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График посевов и других работ по лунному календарю в октябре

1, 2 октября – убывающая Луна в Тельце

Самое время, чтобы посадить озимый чеснок и лука, а другие грядки перекопать с внесением удобрений. Также можно убирать корнеплоды на хранение, а цветную капусту – в темное помещение на доращивание. Можно сажать розы и другие многолетники, плодовые деревья и кустарники. Не рекомендуется рыхление у корней и пересадка.

3-5 октября – убывающая Луна в Близнецах

Эти дни подходят для сбора овощей и семян. Также можно перекапывать почву и окучивать растения, выкапывать хризантемы и георгины и убирать клубни на хранение. Не рекомендуется — пикировка, пересадка растений.

6, 7 октября – убывающая Луна в Раке

Можно сажать многолетний лук, петрушку, сельдерей, шпинат. В северных регионах можно сеять в открытый грунт морковь, щавель, свеклу, редьку, редис, лук. Также можно сажать многолетние цветы, плодовые деревья и кустарники. А вот обработку растений препаратами и уборку на хранение лучше перенести на другие дни.

8-10 октября – убывающая Луна во Льве

Можно убирать овощи на хранение, выкапывать клубни и луковицы, перекапывать грядки, менять почвы в теплице. Обрезать и белить деревья можно, а поливать и подкармливать нельзя.

11, 12 октября – убывающая Луна в Деве

Можно сажать зелень на выгонку – свеклу, мангольд, петрушку, сельдерей. Также можно вносить подкормки, бороться с вредителями, перекапывать грядки, сажать многолетники, укоренять черенки. Не рекомендуется — замачивать семена.

13-15 октября – новолуние

Все работы с растениями нужно приостановить.

16, 17 октября – растущая Луна в Скорпионе

Можно сажать чеснок, лук, щавель, цветную капусту, зелень на выгонку, любые цветы, плодовые деревья и кустарники. Не рекомендуется обрезать и размножать растения делением корней и клубней.

18, 19 октября – растущая Луна в Стрельце

Можно сажать озимый чеснок, лука, собирать семена, убирать корнеплоды на хранение, сажать зелень на выгонку, укоренять черенки, сажать плодовые деревья, виноград, бороться с паразитами и болезнями. Полив и обрезку растений лучше перенести.

20, 21 октября – растущая Луна в Козероге

Можно проводить посадку лука, чеснока, хрена, петрушки, щавеля, моркови. Уборка корнеплодов на хранение. Так же можно делать корневую и некорневую подкормку растений, бороться с вредителями и болезнями. А еще сажать многолетники и клубне-луковичные цветы. С осторожностью работать с корнями, желательно их вообще не трогать в этот день.

22-24 октября – растущая Луна в Водолее

Можно убирать урожай и собирать семена, также можно заготовить грунт для рассады на весну. В эти дни можно бороться с сорняками, паразитами и болезнями. Не нужно сажать, поливать и подкармливать.

25, 26 октября – растущая Луна в Рыбах

Можно сеять зеленные культуры, в том числе и на подоконнике. Поливать и подкармливать можно по чуть-чуть. Также можно сажать ягодные кустарники. Не рекомендуется проводить обрезку и обработку препаратами.

27 октября – растущая Луна в Овне

Можно убирать все культуры, перекапывать грядки, бороться с болезнями и вредителями. Не рекомендуется сажать, обрезать, пересаживать, укоренять, поливать и подкармливать.

28 октября – полнолуние

В этот день с растениями работать не нужно.

29, 30 октября – убывающая Луна в Тельце

Можно сажать чеснок, лук, убирать корнеплоды на хранение, перекапывать грядки, вносить удобрения. Также можно сажать цветы, плодовые деревья и кустарники, проводить обрезку. Не нужно в этот день трогать корни и пересаживать растения.

31 октября – убывающая Луна в Близнецах

Можно убирать урожай, собирать семена, бороться с паразитами и болезнями, вносить удобрения, сажать вьющиеся растения. Не рекомендуется пикировка и пересадка растений.