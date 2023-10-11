Комнатные растения, которые можно выращивать аллергикам

Выбор растений для цветоводов, страдающих от различных видов аллергии – большой вызов. Чтобы чувствовать себя дома в безопасности и не бояться аллергической реакции, важно, подобрать правильные культуры для выращивания.

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По словам специалистов, в первую очередь для аллергиков отлично подойдет фаленопсис. Это вид орхидеи, который считается гипоаллергенным.

Также можно выращивать бальзамин, драцену, алоэ, рододендрон, кротон, самшит, вереск, эрику, красивоцветущие и декоративно-лиственные бегонии.

Кроме того, аллергикам можно посадить различные виды компактных пальм, в числе которых бутия и трахикарпус, отмечают эксперты telegram-канала "Цветочница".

Напомним, что наверняка работающие рекомендации даже с самыми безопасными растениями не может дать никто. Все аллергические реакции индивидуальны.

Приобретая комнатные растения, людям, страдающих от аллергии, стоит уделить внимание карантину и попробовать адаптировать не только цветок, но и себя к его компании.