Эксперты назвали комнатные растения, которые можно выращивать аллергикам
Выбор растений для цветоводов, страдающих от различных видов аллергии – большой вызов. Чтобы чувствовать себя дома в безопасности и не бояться аллергической реакции, важно, подобрать правильные культуры для выращивания.
По словам специалистов, в первую очередь для аллергиков отлично подойдет фаленопсис. Это вид орхидеи, который считается гипоаллергенным.
Также можно выращивать бальзамин, драцену, алоэ, рододендрон, кротон, самшит, вереск, эрику, красивоцветущие и декоративно-лиственные бегонии.
Кроме того, аллергикам можно посадить различные виды компактных пальм, в числе которых бутия и трахикарпус, отмечают эксперты telegram-канала "Цветочница".
Напомним, что наверняка работающие рекомендации даже с самыми безопасными растениями не может дать никто. Все аллергические реакции индивидуальны.
Приобретая комнатные растения, людям, страдающих от аллергии, стоит уделить внимание карантину и попробовать адаптировать не только цветок, но и себя к его компании.
Никита Горбачев.