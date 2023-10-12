Эксперт по уборке рассказал, чем опасен коврик для ванной

Ванную комнату сложно представить без коврика, на который так приятно вставать мокрыми ногами. Но многие люди забывают о том, что его тоже нужно стирать. Специалист по уборке Рикки Фотергилл, эксперт из Big Bath Shop, рассказал, чем опасен коврик и как часто его нужно чистить, изданию Mirror.

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По словам специалиста, некоторые люди стирают коврики дважды в год и даже реже. Но такой подход может грозить серьезными последствиями. Если коврик не чистить регулярно, он может стать рассадником бактерий и плесени. Так происходит потому, что коврик лежит на полу и не всегда достаточно хорошо просушивается. Влажность и тепло - идеальная среда для развития всевозможных организмов. Также частицы микробов могут попадать на коврик при смывании унитаза, если санузел совмещенный

Рикки Фотергилл советует стирать коврик каждые две недели, а если человек живет не один, то как минимум раз неделю, а то и чаще. Еще один совет - не оставлять коврик на полу, а вешать его так, чтобы он успевал высыхать.