Эксперт предупредил тех, кто не моет разделочные доски после нарезки овощей

О том, как важно мыть разделочные доски после использования, рассказала доктор Лиза Акерли, эксперт по гигиене пищевых продуктов и представитель Глобального совета по гигиене. Ее слова приводит издание Mirror.

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Доктор Акерли отметила, что люди помнят об опасности необработанного мяса, но к овощам относятся менее настороженно. И совершенно зря!

По ее словам, если не мыть разделочные доски после нарезки овощей, они точно также могут стать рассадником бактерий. Особенно нравится микроорганизмам, когда на доске режут картофель.

Люди не всегда добросовестно относятся к мытью разделочных досок, в лучшем случае их просто споласкивают, а надо тщательно мыть со средством для мытья посуды.