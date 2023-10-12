На чем стоит сэкономить, планируя ремонт

Едва ли найдется тот, кто откажется от сокращения бюджета при ремонте квартиры или дома. Однако, экономия не всегда может быть оправдана — гораздо важнее найти баланс между расходами и результатом, чтобы избежать проблем в будущем. Дизайнер интерьеров Екатерина Гаврилова рассказывает, какие статьи расходов на ремонт можно уменьшить, а на чем экономить точно не стоит.

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С чего нужно начинать ремонт

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Любой ремонт должен начинаться с плана. Работы разбиваются на этапы, определяются сроки и финансовые затраты. Перед стартом ремонта важно понимать, сколько денег на него планируется потратить. В план обязательно должны быть заложены непредвиденные расходы. Во время ремонта могут возникнуть разные обстоятельства, форс-мажоры или необходимость быстро принять решение о срочной покупке, поэтому должна быть предусмотрена гибкость в этом вопросе.

Планируя бюджет, сразу заложите в смету стоимость материалов для ремонта. Это поможет составить бюджет и избежать неприятных сюрпризов. Выбирайте материалы, соответствующие финансовым возможностям и качественным требованиям. Помните — дорогие материалы не всегда оказываются качественными. Цель — найти оптимальный вариант, чтобы получить нужный результат и остаться в рамках запланированного бюджета.

Как правильно распределять расходы

Принцип распределения денег на ремонт должен быть от общего к частному — то есть от более крупных расходов к мелким. Одна из самых больших статей расходов — услуги рабочих. Далеко не все делают ремонт своими руками. Но если есть уверенность в своих силах, время и нужные навыки, это хорошая возможность сохранить бюджет. Если же решаете доверить ремонт бригаде, то важно убедиться в ее репутации, профессионализме и честности. Поиски дешевой рабочей силы могут обернуться некачественным ремонтом и двойной работой, ведь за неквалифицированными рабочими придется все переделывать.

Еще одна большая часть расходов — черновые и отделочные работы. Они, как правило, составляют около 40% сметы на ремонт. Стоимость складывается из расходных материалов, инструментов, площади помещения.

Затем фиксируются более мелкие расходы: кухня, сантехника, мебель, аксессуары для дома.

На каких зонах квартиры точно нельзя экономить

В первую очередь на том, что «прячется» под отделку стен и полов. Слишком дешевое инженерное оборудование не проявит свои негативные свойства сразу. Но наверняка это произойдет в самый неподходящий момент. Поэтому системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции должны быть качественными и проверенными. На них экономить точно не рекомендуется.

Также не стоит экономить на тех предметах, которыми часто пользуются в доме. Например, сантехника и смесители. Дешевые и недолговечные быстро придут в негодность, потребуют замены. Стоит внимательно относиться к производителям и репутации бренда, читать отзывы, брать гарантию и не покупать самые дешевые товары с целью сэкономить. К сожалению, тут как нельзя лучше действует правило «скупой платит дважды».

На чем можно сэкономить

Материалы для отделки стен и потолка: выбирайте более доступные аналоги, сравнивайте цены и качество. Неудачную краску можно перекрасить, обои — переклеить при желании. Это недорого.

Мебель и аксессуары для дома. Можно выбрать доступные отделочные ткани вместо премиум сегмента, поискать интересные варианты на вторичном рынке, пройтись по распродажам и сток-центрам.

Технические сложные идеи, например, многоступенчатое освещение. Отказавшись от таких элементов дизайна в пользу простого и функционального света, можно хорошо сэкономить.

Экономия важна, чтобы расходы на ремонт не перегрузили бюджет, а деньги были эффективно использованы для создания комфортной обстановки в доме. Не забывайте о важности тщательного планирования и находите оптимальное сочетание цены и качества.