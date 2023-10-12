Дачников призвали срочно раскидать кроличий навоз по грядкам

Владельцев дачных участков призвали срочно раскидать кроличий навоз по грядкам. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

© Lenta.ru

По словам эксперта, кроличий навоз является очень эффективным удобрением, способным заменить три килограмма минеральных удобрений. Он может значительно улучшить качество грунта, а также поспособствовать ускорению роста огородных культур и образованию крупных плодов. При этом достать его тем, кто разводит кроликов или соседствует с такими людьми, не составит труда.

Коврижных порекомендовала вносить кроличий навоз после того, как деревья и кустарники сбросят все листья, но перед тем, как начнутся сильные холода. Она порекомендовала раскидать навоз по грядкам, отметив, что таким образом можно не только насытить землю полезными микроэлементами, но и мульчировать ее.