Какие бытовые привычки выводят из строя ваш пылесос

Правильное обращение с бытовой техникой может продлить ее срок службы, тем самым сэкономив ваши деньги. Часто мы даже не подозреваем, что некоторые привычные нам действия выводят приборы из строя гораздо быстрее, чем это могло бы произойти.

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Что нельзя делать с пылесосами? Рассказываем про бытовые привычки, которые им вредят, в материале "Рамблера".

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Не чистить и не менять фильтр

Пылесосы оборудованы фильтрами, которые захватывают пыль и мелкие частицы. Регулярно чистите и, при необходимости, заменяйте их. Это помогает поддерживать хорошую производительность и предотвращает засорение мотора.

После каждого использования вынимайте и очищайте контейнер для мусора. Переполненный пылесос втягивает пыль только с одного конца, а с другого распыляет ее в воздух, из-за чего пыль оседает обратно на поверхности, а ваша уборка становится бесполезной тратой времени.

Использовать пылесос на высокой мощности

Работа на полной мощности перегружает двигатель и может портить поверхности. На высоких оборотах следует пылесосить только ковры с длинным ворсом. В остальных случаях используйте средний или слабый режимы.

Не убирать волосы и шерсть с щеток

Проверяйте щетки и насадки на наличие волос, нитей и других материалов, которые могут запутаться в них. Регулярно чистите их.

Собирать крупный и тяжелый мусор

Домашние пылесосы предназначены для всасывания пыли и мелких частиц, а не для крупных предметов или жидкостей. Поэтому избегайте всасывания монет, игрушек или других тяжелых предметов, которые могут повредить внутренние детали вашей техники. Также не рекомендуется убирать с помощью пылесоса:

землю из-под разбитого цветочного горшка или листья от растений,

осколки стекла и керамики,

муку, тени или пудру, так как они могут осесть в двигателе,

жидкость и кофейную гущу - это небезопасно,

липкие предметы: клей, скотч, блестки, так как они могут нагреться в пылесосе, расплавиться и привести к поломке и даже возгоранию техники.

В этих случаях лучше использовать обычный савок и веник, а затем влажную тряпку.

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Использовать на неподходящей поверхности

Используйте пылесос только на подходящей для него поверхности. Убедитесь, что он подходит для очистки ковров, деревянных полов и плитки.

Пылесосить дольше 30 минут

Внимательно читайте инструкции по использованию и следуйте рекомендациям производителя относительно чистки и обслуживания пылесоса. Например, некоторые пылесосы не предназначены для того, чтобы убираться ими больше часа или получаса.