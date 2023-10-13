Найден способ спасти ванную от плесени и гнили

От появления плесени, запаха гнили или канализации ванную комнату спасет только хорошая вытяжка. Способы выбрать эффективную систему принудительной вентиляции раскрыл россиянам cтроительный эксперт Федор Васильев, пишет News.ru.

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Васильев объяснил, что расположить вытяжку лучше ближе к потолку — туда будет подниматься горячий воздух. «Как правило, вентилятор ставят непосредственно на потолке, либо выбирают для него место в верхней части стены — посередине или в углу на стыке плит. Вентилятор должен находиться напротив двери, чтобы воздух равномерно заполнял помещение», — уточнил специалист.

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Эксперт отметил, что производительность вентилятора будет зависеть от площади помещения. Для отдельной ванной среднее значение будет на уровне 25 кубометров в час, а для совмещенного санузла — 50 кубометров в час. Васильев подчеркнул, что за час воздух в этом помещении должен обновиться минимум пять-восемь раз.

Нормальным уровнем шума специалист назвал от 30 децибел и ниже, а мощность вентилятора должна быть в диапазоне от 7 до 20 ватт. «Чтобы безопасно использовать вентилятор в ванной, нужен показатель IPX 34 и выше. Вентилятор может также иметь таймер, датчики влажности или движения. "Умный" вентилятор эффективнее, ведь работает избирательно и экономит электричество», — рассказал Васильев.

Эксперт отметил, по типу конструкции вентиляторы бывают осевыми и радиальными. Первые считаются более экономичными, а также их проще установить и обслуживать. По словам специалиста, радиальные работают по принципу разрежения воздуха, создают большое давление, но потребляют энергии в три-четыре раза больше осевых. «Некоторые модели оснащены обратным клапаном. Он помогает не пускать в дом запахи из вентшахты. Многие эксперты не рекомендуют его установку, так как он затрудняет естественную вентиляцию», — пояснил Васильев.