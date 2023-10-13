Какие сорта ивы можно посадить на даче

Сегодня ива козья, или бредина, не просто обычная дикая простушка. Благодаря интересным культиварам это универсальное садовое дерево, которое декоративно круглый год и будет украшать сад в течение многих лет. Ее можно использовать в различных садовых композициях или для создания живой изгороди. Она привлекает в сад полезных насекомых и птиц.

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Ива козья издревле сопровождает человека. Именно она особо почитаема в России, так как ее цветущие побеги — символ возрождения к новой жизни, непременный атрибут Вербного воскресенья.

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Ива козья

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Ива козья (Salix caprea) родом из Европы, Центральной Азии. В природе она распространена на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке; рассеянно встречается в горном Крыму. Ее народные названия — бредина, бередина, верба козья, ветла, верболоз, ивина, котики, лоза козья, лоза серая, лозина, ракита.

Зимостойкость(согласно данным USDA) соответствует зонам 4-8.

Это двудомное листопадное дерево высотой до 6-10 м, реже — высокий кустарник с округлой густооблиственной кроной и толстыми узловатыми ветвями. Кора стволов молодых растений гладкая, зеленоватая, потом серая или бурая. Листья от широкоовальных или яйцевидных до ланцетных, темно-зеленые, слегка блестящие, снизу сероватые, войлочные, длиной 10-18 см, по краю неравномерно зубчатые. Цветки без околоцветника, собраны в соцветия-сережки. Тычиночные (мужские) сережки яйцевидные, пестичные (женские) — цилиндрические. Сережки крупные, обильные, распускаются в апреле-мае значительно раньше листьев. Плоды — коробочки; созревают в мае.

Очень значимое свойство ивы козьей — она относится к фитомелиоративным растениям, улучшающим почву. Для садоводства наибольший интерес представляют несколько декоративных сортов и подвидов.

Ива Хультена

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Ива Хультена (S. caprea subsp. hultenii). Подвид распространен на территории России (от Камчатки до Приморья), а также в Японии и Китае. Его иногда выделяют в отдельный вид.

Дерево высотой до 15 м. От типичного вида отличается более крупными, толстыми и морщинистыми листьями.

Растет быстро. Образует обильную корневую поросль. Легко размножается одревесневшими и зелеными черенками. Применяют при закладке бордюров и низких живых изгородей (расстояние между растениями при посадке от 0,6 до 1,3 м), ежегодно обрезаемых на пень сразу после цветения, чтобы за лето выросли побеги, которые будут цвести в следующем году. Если

обрезку проводить зимой или ранней весной, то к апрелю (ко времени их цветения) цветочные почки не успеют заложиться.

Ива козья 'Kilmarnock' ('Килмарнок')

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В продаже ее можно встретить под названием 'Pendula'. Плакучее дерево высотой 1,5-2 м (часто высота дерева зависит от высоты

прививки) и шириной около 2 м, с плотной округлой кроной толстых желто-коричневых побегов. Листья широкоэллиптические, зубчатые по краю, длиной до 10 см. Мужские сережки серые, усыпанные желтыми пыльниками, длиной 3 см; образуются на голых побегах в середине и конце весны.

Довольно светолюбива, влаголюбива в большей или меньшей степени, сравнительно мало требовательна к плодородию почв. Может повреждаться насекомыми (тли, пилильщики, ивовая щитовка) и поражаться антракнозом, ржавчиной. Может давать корневую поросль. Легко размножается одревесневшими и зелеными черенками.

Ива козья 'Curly Locks' ('Керли Локс')

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Листопадный кустарник высотой и шириной от 1 до 1,5 м с округлой плакучей кроной. Ветви изогнутые. Кора молодых побегов красно-коричневая, с возрастом становится серо-зеленой. Листья яйцевидные или ланцетные, опушенные, средне-зеленые, слега волнистые. Цветки от желтых до серебристых, с приятным ароматом, распускаются с марта. Осенью листья приобретают теплый желтый оттенок, добавляя саду еще больше золотых красок.

Для оптимального развития культивара почва должна быть хорошо дренированной, кислой и влажной. Этот сорт не переносит засухи — его всегда необходимо достаточно поливать. Место посадки предпочтительно солнечное или полутенистое. Весной хорошо внести минеральные удобрения пролонгированного действия: питательные вещества будут высвобождаться постепенно и непрерывно, обеспечивая равномерное снабжение растения всем необходимым в течение длительного времени.

Растет быстро — отличный вариант для экспресс-озеленения. Эта ива имеет неглубокие корни и образует тонко разветвленную корневую систему, поэтому хорошо себя чувствует в условиях ограниченного объема грунта (в контейнерах). Чтобы сохранить форму, не бойтесь обрезать иву регулярно после цветения. Зимостойка — укрытие не требуется. Выдерживает температуру до –31°C.

Прекрасный солитер-акцент, великолепное растение для обустройства живой изгороди. В композициях она будет эффектна рядом с сиренью; их цветение — чудесная эстафета в дуэте. Другой вариант — соседство с гортензией крупнолистной, которая своими большими цветочными шарами будет красиво контрастировать с волнистыми побегами ивы. Также в качестве партнеров для этой ивы подойдут высокие травянистые многолетники. На даче в природном стиле ее можно скомбинировать с различными травами — с перистощетинником, келерией голубой или тонконогом. Главное для этого культивара — предоставить ему достаточно места; оптимальное расстояние между растениями — 2-3 м.

А еще извилистые ветки этого сорта можно использовать в цветочных флористических композициях и для изготовления

декоративных венков, чтобы придать им интересную текстуру и форму.

Ива козья 'Nico' ('Нико')

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Пряморастущий кустарник с округлой кроной высотой 5-8 м и шириной 3-6 м. Молодые побеги красно-коричневые, взрослые — серо-зеленые. Листья длиной от 8 до 10 см, яйцевидные, очередные, средне-зеленые (к осени их окраска меняется на красивые желтые тона). Цветет начиная с марта; желтые сережки приятно пахнут. Растет быстро — годовой прирост составляет от 40 до 50 см.

Этот культивар выдерживает температуру до –31°C, но чувствителен к поздним весенним заморозкам. Образует мелко разветвленную корневую систему. Нуждается в регулярном обильном поливе, это стимулирует корни к проникновению в более глубокие слои почвы, что позволяет растению лучше переносить засушливые периоды.

Регулярная обрезка (желательно проводить ее сразу после цветения) поможет придать желаемую форму кроне и сделает эту иву акцентным растением в саду. Этот сорт прекрасно сочетается с

форзициями, флоксом метельчатым, астильбой Арендса; образует интересные контрастные композиции с высокими травами — влаголюбивыми осоками, манником большим, мискантусом сахароцветковым. Благодаря быстрому росту и плотной структуре листьев культивар отлично подходит для живой изгороди.

Ива козья 'Mas' ('Мас')

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Быстрорастущий крупный кустарник или небольшое дерево высотой 5-8 м и шириной 3-6 м. Основные ветви вертикальные, слегка угловатые, нижние ветви в зрелом возрасте становятся поникающими. Молодые побеги красно-коричневые, позже кора становится серо-зеленой, в зрелом возрасте — серой.

Мужские сережки крупные, длиной до 5 см, золотисто-желтые, необычайно обильные, нежноароматные. Цветет в марте-апреле.

К почвам культивар не требователен, хорошо растет на сухих песчаных грунтах, но оптимальных роста и развития достигает на влажных, кислых низинных почвах. Морозоустойчив, но не переносит ранних и поздних заморозков. Требует высокого уровня освещенности, но выдерживает легкую тень. Прекрасный солитер, особенно ценный для малых дач.

Этот сорт высаживают в миксбордерах, живых изгородях, бордюрах, у небольших водоемов, но эффектнее всего он смотрится в рокариях, рядом с камнями.

Все эти ивы необыкновенно хороши весной, когда их ветви густо усыпаны пушистыми соцветиями-барашками; особенно гармонично смотрятся в окружении цветущих луковичных растений. А еще все они дают лозу — прекрасный материал для

Весной ветви ивы козьей густо усыпаны соцветиями-барашками