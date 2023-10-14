Как меньше платить за ЖКУ, если в доме холодно

Перерасчет платы за услуги ЖКХ возможен, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов. Пересмотр оплаты за коммунальные услуги возможен, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов Цельсия, и отопление не включалось или было недостаточно эффективным, что привело к тому, что внутри помещения было холоднее установленных нормативных 20 градусов. Об этом сообщила Наталья Казанцева, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления.

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По ее словам, если возникла подобная проблема, необходимо незамедлительно уведомить управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если договор заключен напрямую с ней. Службы обязаны составить акт о замере температуры внутри квартиры, выявить причины и способы устранения неисправностей, а затем выявить ответственных и произвести пересчет оплаты за коммунальные услуги. В случае отказа служб сотрудничать, рекомендуется обратиться в Жилинспекцию или непосредственно в суд.

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«Самый лучший вариант — установка индивидуальных квартирных и общедомовых приборов учета тепла, но во многих домах это технически невозможно. Таким образом оплата за отопление будет варьироваться в зависимости от наличия приборов учета», — уточнила специалист.

Если в жилом доме отсутствует общедомовой прибор учета (ОДПУ) для тепловой энергии, тогда расчет стоимости отопления будет осуществляться на основе нормативов. Однако, если ОДПУ установлен в доме, но в квартирах отсутствуют индивидуальные теплосчетчики (ИПУ), то стоимость будет рассчитываться на основе следующих данных: общей площади жилых и нежилых помещений и общего потребления тепла для всего дома.

В случае, если в доме установлен ОДПУ и хотя бы одна квартира оборудована ИПУ, то расчет стоимости отопления будет проводиться на основе данных, полученных с этого индивидуального теплосчетчика.