Что нужно сделать в саду и огороде до первых морозов

С наступлением середины осени неумолимо приближаются заморозки, которые могут навредить будущему урожаю. В этой связи уже сейчас важно провести определенные подготовительные работы.

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В первую очередь следует провести подкормку и обрезку деревьев и кустарников. В октябре рекомендуется вносить органические и фосфорно-калийные удобрения. Особое внимание нужно уделить винограду, который уже следует начать готовить к укрытию на зиму.

Также во второй половине октября следует провести влагозарядковый полив, который спасет плодовые культуры от подмерзания. При этом следует учитывать возраст деревьев, чем они старше, тем больше влаги им потребуется, сообщает «Крестьянская жизнь.ру».

В середине осени можно пересаживать ягодные кустарники – смородину, крыжовник, малину. А вот землянику уже трогать не следует.

Также в это время нужно начать приводить в порядок огород и сад. После овощных культур проводят обеззараживание грядок, вносят мелиоранты и органические удобрения. Можно начинать сеять подзимние – морковь, лук, петрушку, салат, укроп, свеклу, редис.