Специалисты рассказали, чем обработать теплицу осенью от болезней

Последний урожай уже собран, но дачные работы еще не окончены. Осенью особенно важно обеззаразить теплицу и привести в порядок почву, чтобы уничтожить патогенную микрофлору и вредителей, которые готовятся к зимовке.

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По словам экспертов, основной задачей дачников осенью является избавление от возбудителей болезней и вредителей на участке, которые рано весной атакуют и поражают молодые посевы, в том числе и в теплице. Чтобы избежать проблем, специалисты telegram-канала "Моя дача. Сад и огород" рекомендуют в первую очередь убрать из парника все растительные отходы и перекопать грунт. Затем можно обработать стенки теплицы.

Для этого понадобиться 1 хозяйственное мыло или 200 граммов 2%-ного медного купороса. Одно из средств нужно растворить в 10-литровом ведре с водой и тщательно перемешать, после чего приступить к обеззараживанию.