Увидимся весной: что можно посадить на даче под зиму

Дачники знают: рано закрывать сезон, пока в грядки под зиму не посажены такие важные огородные культуры, как озимый чеснок и лук-севок. И сейчас самое время этим заняться. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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О том, почему спешка при посадке чеснока ни к чему и какие условия надо обеспечить культуре, чтобы на следующий год она отблагодарила вас урожаем, рассказывает эксперт «Головы садовой», биохимик и дачница Екатерина Попова.

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Самое главное в подзимней посадке чеснока — он должен успеть дать корни до наступления устойчивых заморозков, но ни в коем случае не прорасти! Поэтому многие опытные дачники раньше 14 октября к его посадке не приступают.

В целом неплохо бы успеть посадочные работы завершить до конца октября. Разделяя чеснок на зубчики, не переусердствуйте: не вздумайте шелушить его до «голого тела»! В землю зубцы должны быть посажены «в одежке». Если ваш чеснок выращен «своими собственными руками», как говорил герой Анатолия Папанова в фильме «Берегись автомобиля», но при этом вы почему-то не уверены в качестве посадочного материала, и тем более если вы планируете сажать покупной чеснок, лучше его продезинфицировать.

Способов обеззараживания множество, я поделюсь тем, который использую сама, когда сажаю покупной чеснок. Флакон аптечного средства хлоргексидин перелейте в подходящую емкость, опускайте туда зубчики на 5 минут — и процесс дезинфекции можете считать завершенным. Многие используют старые привычные средства — «Фито спорин-М» (разводится по инструкции) или розовый раствор марганцовки, в который опускают чеснок примерно на 15–20 минут. Кто-то давно уже отдал предпочтение современным средствам «Максим-дачник» и «Престиж». В общем, что выбрать, решать вам.

Теперь о том, где лучше сажать чеснок. Не рекомендуется сажать его на то же место, где он рос в предыдущий сезон, чтобы его болезни не передавались по наследству. Не лучшие предшественники и томаты с картофелем. Вот морковь, баклажаны и любые зеленые культуры — пожалуйста! Но еще важнее, чтобы на том месте, которое вы выберете под посадку чеснока, не было застоя воды, иначе он просто в ней «утонет» и сгниет.

Поэтому грядка под чеснок должна «возвышаться» над уровнем земли на участке на 20–25 сантиметров. Из органических удобрений можно внести хорошо (!) перепревшие компост или навоз (ни в коем случае не свежий). Подойдет и покупной недорогой биогумус. А если почва тяжелая, добавьте в нее песок. Раскислить ее (если это требуется) можно доломитовой мукой, известью или мелом.

Для того чтобы на период роста обеспечить чеснок необходимым количеством фосфора, внесите на один квадратный метр 25–30 граммов суперфосфата (можно заменить его костной мукой). Еще один элемент, необходимый для нормального роста и развития культуры, — калий. Добавьте сульфат калия или калимагнезию в той же дозировке, что и суперфосфат.

Распределите удобрения по грядке и можете приступать к перекопке. Чеснок любит рыхлую землю, поэтому вскопать ее придется на глубину 30–35 сантиметров. Расстояние между рядами чеснока заложите сантиметров в 15–20. Наметив и прорыхлив ряд (примерно на глубину ладони), уплотните его дно с помощью узкой дощечки или ребра ладони. Глубина, на которую вы посадите зубчики, должна составлять 5–8 сантиметров, сверху вы присыплете зубцы землей и с легка уплотните рукой. Расстояние между зубцами чеснока должно составлять не менее 10 сантиметров. Собственно, на этом ваши хлопоты с посадкой этой культуры можно считать завершенными.

Ах, нет! Не сочтите за труд накидать на грядку слой опавшей листвы с фруктовых или любых других растущих на участке деревьев или кустарников.