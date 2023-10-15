Какие работы можно выполнить садоводам 15 октября

15 октября отличный день для активной работы на приусадебном участке.

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В воскресенье рекомендуется заняться посадкой, пересаживанием цветов и обработкой почвы. Растениям будет полезно внести минеральные подкормки. В саду рекомендуется пересадить и посадить кустарники и деревья, а также провести прививки.

Что касается комнатных растений, стоит рассмотреть посадку таких видов, как гибридный гелиотроп, гибискус, азалия индийская белая, гортензия, перистая целозия, ночной цеструм, цинерария, волнистолистная кроссандра, огненно-красная куфея и лилия. Полив следует проводить у корней растений.

В воскресенье не рекомендуется производить обрезку или удаление ветвей деревьев и кустарников.