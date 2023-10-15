Как вырастить сладкую свеклу

Свекла - это корнеплод, который может быть несладким, если не обеспечены определенные условия роста.

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Одной из причин недостатка сладости может быть плохое качество почвы. Свекла предпочитает рыхлую и плодородную почву, богатую органикой и с хорошим доступом воздуха к корням. Поэтому рекомендуется подготовить почву осенью, внести перегной и хорошо перекопать участок. Если почва глинистая и плотная, то грядки можно засыпать песком.

Телеграмм канал "Дачные советы. Сад и огород" рекомендует еще один способ повысить сахаристость свеклы при выращивании. Он заключается в использовании обычной поваренной соли. Во время роста свеклы рекомендуется поливать ее раствором соли: 1 чайная ложка соли на ведро воды, на 1 кв. м.

Кроме того, чтобы получить вкусную свеклу, необходимо ее подкормить. Рекомендуется использовать настой коровяка и древесной золы в количестве 3 стаканов на 1 кв. м. Подкармливая свеклу таким образом, можно улучшить ее вкус, а также снизить кислотность почвы, что положительно сказывается на росте и развитии растения.

Стоит помнить, что свекла требует хорошего увлажнения в начале сезона и во время роста корнеплодов. Если свекла растет в сухом месте, корнеплоды могут быть горькими, как и на плотных почвах.