Как выбрать клининговую компанию — советы профессионалов

Выбор одной компании из незнакомых поставщиков бытовых услуг — лотерея. Главный приз в ней — качественно выполненные работы: за адекватную сумму, без нервотрепки, наконец, без ущерба имуществу. Уборка помещений завершится без происшествий, если ее провести добросовестно и ответственно. Осталось только найти такую клининговую компанию. С нашими советами это сделать будет проще.

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Рынок клининговых услуг растет вместе с количеством объектов коммерческой и жилой недвижимости. Больше деловых и торговых центров или новостроек, больше площадей, которые требуется содержать в чистоте и порядке. Потому-то и увеличивается количество клининговых компаний.

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В большом количестве предложений на рынке бытовых услуг свой недостаток: и вроде все внушают доверие, и вроде цены не так разнятся, и сотрудники готовы приехать наводить порядок «вчера». А сомнения все равно есть. Смахнем их, словно пыль с полированной поверхности.

1. Если в рекламном объявлении указана низкая цена на уборку помещения, не верьте глазам своим.

Конкуренцию никто не отменял. Однако низкая стоимость услуг — повод призадуматься: какой объем работы при таком тарифе выполнит клининговая компания? Проведут ли ее сотрудники именно генеральную уборку, а не поддерживающую. Не придется ли потом самому устранять последствия визита клинеров?

Чуть более внимательное изучение результатов поисковой выдачи избавит от необходимости переходить на сайт компании. Указана, например, стоимость услуг по генеральной уборке коттеджа — 20-25 руб/кв.м. А площадь дома «квадратов» 200-300.

Условные 4000 рублей — это нереально мало за генеральную уборку загородного дома такой площади. Эта сумма значительно «ниже рынка». С большой долей вероятности, лица, предлагающие услуги по такой цене, скажем мягко, халтурщики. После таких придется убираться заново.

Обратная ситуация: организация предлагает рыночную стоимость услуг по уборке квартир. Например, в клининоовой компании «Чистый лис» цены на клининговые услуги от 100 руб./кв.м. В заинтересовавшем объявлении для солидности добавлено, что опыт работы под 10 лет.

А что нам про эту компанию говорит ЕГРЮЛ? В лучшем случае организация по сведениям из реестра работает на рынке года два. В худшем — ее нет в той базе, ибо она не существует. Кто придет наводить порядок?

2. Анализ информации на сайте

Конечно, не каждый потребитель услуги дотошный до такой степени, чтобы смотреть выписки из ЕГРЮЛ. Вот на сайт клининговой компании он зайдет непременно. На что обратить внимание при посещении интернет-ресурса?

Здесь на видном месте будет красоваться объем приведенных в порядок квартир-офисов за истекшее время. К опубликованному значению стоит присмотреться. Недобросовестный поставщик услуги впишет такой объем выполненных работ, что он будет сопоставим с площадью жилого и нежилого фонда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Не исключено, что если зайти на тот же сайт через некоторое время, то и этот показатель приобретет уже другое, разумеется, большее значение. Это всего лишь результат работы «скрипта». Сами цифры не будут иметь никакого отношения к реальности.

Совсем дотошный потребитель услуг может по аналогии с просмотром данных в ЕГРЮЛ обратиться к специальным сервисам. Там получится узнать, сколько существует сам сайт. Заодно и сопоставить указанный опыт работы на рынке и время существования интернет-ресурса.

3. Верить ли отзывам на сайте?

Неизменный блок на сайте компании — отзывы. Естественно, отклик пользователя исключительно положительный. В этом ничего зазорного нет. Возможно, специалистов есть за что похвалить. Отчего бы не отразить похвалы публично.

Подвох в другом: заказчики услуги как на подбор. Вернее, их фотографии студийного качества. В этом и суть. Блок с отзывами возник на сайте в процессе его разработки. Текст отклика написан копирайтером. Изображения с лицами облагодетельствованных пользователей взяты со стоковых интернет-площадок — специализированных ресурсов с иллюстрациями на все случаи жизни.

В двух словах — это такой маркетинговый ход. Реальный потребитель услуг вряд ли оставит отзыв именно на сайте. Поскольку, скорее всего, не предусмотрена подобная форма общения с посетителями ресурса.

С другой стороны: какой здравомыслящий предприниматель допустит публикацию негативного мнения о деятельности, да еще на собственном сайте. Модератор быстренько наведет «порядок» и удалит порочащие репутацию отклики.

4. Звонок в компанию

Весьма действенный способ выяснить, что за компания предлагает клининговые услуги, — позвонить по указанным на сайте номерам. Во время разговора учтивому оператору, согласно корпоративному стандарту, надлежит обстоятельно расспросить собеседника: какой вид уборки надо произвести, площадь помещения, уточнить сроки, ну и выяснить другие нюансы касательно предстоящих работ.

Кстати, не стоит плохо думать о компании, если во время разговора доведется услышать других операторов, также расспрашивающих потенциальных заказчиков услуг. Персонал занят, клининговая компания зарекомендовала себя на рынке.

Напротив, насторожить должны неохотные ответы на вопросы, посторонний шум от работы гидромолота, детский плач, звуки застолья или лай собак. Об этом телефонном номере стоит забыть. В эту фирму уж точно обращаться не следует.

5. Встречаем по спецодежке

Хорошим тоном для сервисных компаний стало предоставление сотрудникам спецодежды с корпоративной символикой. Опрятные люди в чистых комбинезонах или халатах, на которые нанесен логотип компании. Один внешний вид таких работников вызывает доверие.

А вот на пороге квартиры возник мужик с перегаром, в трениках с пузырями на коленях. Такому себя в порядок привести бы не мешало в первую очередь.

Экипированные клинеры — это хорошо, но одной спецодежды недостаточно для выполнения работ. Добросовестная компания отправит своих сотрудников провести уборку, обеспечив их инвентарем, будь это швабра или пылесос, и расходными материалами: микрофибра, салфетки, губки.

Человека с пустыми руками можно и на порог не пускать.

6. Момент истины

Облачившись в спецодежду и взяв в руки пылесос, человек не становится тут же клинером. Убирать помещения тоже надо уметь. Навык этот приходит только с опытом.

Неопытного сотрудника, незнающего с какой стороны подступиться к пылесосу, определить легко. За таким глаз да глаз. И для большего спокойствия не подпускать его к наиболее ценным предметам интерьера — полированной мебели, антиквариату, да просто дорогим сердцу вещам.

7. Оценка качества уборки помещения

Полы помыты, ковры вычищены пылесосом, пыль удалена, плитка блестит — уборка завершена и проведена она отлично. Заказчику услуги и проверять-то особого нечего — ни пылинки, ни соринки. У него не возникает сомнений по поводу качества работ. Он их оплачивает, получает квитанцию с печатью.

Такой довольный заказчик обстоятельно подошел к выбору клининговой компании. В результате он получил качественные бытовые услуги. Возможно, он оставит правдивый реальный отзыв в интернете о личном опыте обращения в конкретную организацию.

Оказаться таким же довольным заказчиком просто. Достаточно следовать изложенным правилам, которые помогут выбрать добросовестную клининговую компанию.

Коротко о главном на какие критерии обратить внимание при выборе клининговой компании:

Ответственность: Убедитесь, что компания относится к своим клиентам ответственно и выполняет свои обязательства.

Профессиональный подход: Изучите опыт и квалификацию сотрудников компании, чтобы быть уверенным в их профессионализме.

Оборудование и средства: Убедитесь, что компания использует современное оборудование и безопасные моющие средства.

Скидки и постоянные клиенты: Узнайте о наличии скидок для постоянных клиентов и возможности сотрудничества на долгосрочной основе.

Менеджер и заказ: Проверьте наличие менеджера, который будет отвечать на ваши вопросы и принимать заказы.

Требования и дезинфекция: Уточните, как компания соблюдает требования по безопасности и гигиене, особенно в период пандемии.

Договор и гарантии: Предварительно ознакомьтесь с условиями договора и гарантиями качества предоставляемых услуг.

Реклама и репутация: Изучите отзывы о компании, чтобы убедиться в ее надежности и качестве работы.

Удобные условия сотрудничества: Убедитесь, что компания предлагает гибкие условия работы, удовлетворяющие вашим потребностям.

Оплата: Уточните варианты оплаты и обсудите все финансовые вопросы заранее.