Из каких остатков можно получить хороший компост

Агроном объяснила, почему нельзя забивать компостер опавшими яблоками и грушами и как сделать полезный для растений компост в качестве удобрения.

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– Одними гнилыми фруктами забивать компостер нельзя, – говорит агроном Татьяна Орлова. – Они могут содержать болезнетворные начала, быть червивыми, в них могут зимовать гусеницы-плодожорки. Это первое.

Второе – все фрукты содержат органические кислоты. Наши грунты не кислые, а нейтральные и щелочные. Поэтому, с одной стороны, такой подкисленный компост вроде бы полезно будет внести. Но в больших количествах это тоже не особо хорошо.

Классический компост должен состоять из разных компонентов, там должны находиться и крепкие стебли, и листья, и ботва, разные другие материалы, а не только фруктовая гниль. И нужно пересыпать землей, чтобы потом, со временем, получить рассыпчатый грунт, а не жижу.

Что добавлять в компостер?

листву, траву;

некрупные ветки;

остатки овощей, фруктов;

мелкую бумагу и чистый картон;

чайную заварку;

кофейную гущу;

яичную скорлупу;

помет животных. Можно: