Из каких остатков можно получить хороший компост
Агроном объяснила, почему нельзя забивать компостер опавшими яблоками и грушами и как сделать полезный для растений компост в качестве удобрения.
– Одними гнилыми фруктами забивать компостер нельзя, – говорит агроном Татьяна Орлова. – Они могут содержать болезнетворные начала, быть червивыми, в них могут зимовать гусеницы-плодожорки. Это первое.
Второе – все фрукты содержат органические кислоты. Наши грунты не кислые, а нейтральные и щелочные. Поэтому, с одной стороны, такой подкисленный компост вроде бы полезно будет внести. Но в больших количествах это тоже не особо хорошо.
Классический компост должен состоять из разных компонентов, там должны находиться и крепкие стебли, и листья, и ботва, разные другие материалы, а не только фруктовая гниль. И нужно пересыпать землей, чтобы потом, со временем, получить рассыпчатый грунт, а не жижу.
Что добавлять в компостер?
- листву, траву;
- некрупные ветки;
- остатки овощей, фруктов;
- мелкую бумагу и чистый картон;
- чайную заварку;
- кофейную гущу;
- яичную скорлупу;
- помет животных.
- пластик, полиэтилен;
- металл;
- крупные ветви;
- мясо;
- рыбу;
- молочные продукты;
- дрожжевой хлеб;
- кожуру цитрусовых;
- мыло;
- сорняки с семенами.