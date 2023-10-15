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Из каких остатков можно получить хороший компост

Агроном объяснила, почему нельзя забивать компостер опавшими яблоками и грушами и как сделать полезный для растений компост в качестве удобрения.

Из каких остатков можно получить хороший компост
© Крестьянская жизнь

– Одними гнилыми фруктами забивать компостер нельзя, – говорит агроном Татьяна Орлова. – Они могут содержать болезнетворные начала, быть червивыми, в них могут зимовать гусеницы-плодожорки. Это первое.

Второе – все фрукты содержат органические кислоты. Наши грунты не кислые, а нейтральные и щелочные. Поэтому, с одной стороны, такой подкисленный компост вроде бы полезно будет внести. Но в больших количествах это тоже не особо хорошо.

Классический компост должен состоять из разных компонентов, там должны находиться и крепкие стебли, и листья, и ботва, разные другие материалы, а не только фруктовая гниль. И нужно пересыпать землей, чтобы потом, со временем, получить рассыпчатый грунт, а не жижу.

Что добавлять в компостер?

Можно:
  • листву, траву;
  • некрупные ветки;
  • остатки овощей, фруктов;
  • мелкую бумагу и чистый картон;
  • чайную заварку;
  • кофейную гущу;
  • яичную скорлупу;
  • помет животных.
Нельзя:
  • пластик, полиэтилен;
  • металл;
  • крупные ветви;
  • мясо;
  • рыбу;
  • молочные продукты;
  • дрожжевой хлеб;
  • кожуру цитрусовых;
  • мыло;
  • сорняки с семенами.