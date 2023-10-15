Какие привычные действия выводят ваш утюг из строя

Чтобы утюг служил долго и эффективно, нужно бережно к нему относиться. Существует несколько распространенных бытовых действий, которые могут вывести технику из строя раньше времени и ухудшить ее работоспособность.

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Рассказываем, что это действия и как их избегать, в материале "Рамблера".

Использование несоответствующей температуры

Один из наиболее частых способов повредить утюг - это установка слишком высокой температуры. Это может привести не только к порче самой ткани, но и к образованию пятен на подошве утюга. Чтобы избежать этой проблемы, всегда проверяйте рекомендованную температуру для конкретной ткани.

Длительное оставление утюга включенным

Длительное оставление утюга включенным и неиспользуемым может перегреть его и вызвать повреждения. Всегда выключайте утюг после того, как погладите вещи. Помимо того, что так утюг быстрее портится, это еще и опасно, может случиться возгорание.

Использование жесткой воды

Если вода содержит много минералов, это может привести к образованию накипи в утюге. Используйте дистиллированную воду или воду, предварительно прошедшую через фильтр, чтобы предотвратить образование накипи.

Пренебрежение чисткой утюга

Утюг с грязной и засоренной подошвой будет плохо скользить и может повредить ткани. Регулярно чистите подошву от накопившейся грязи. Также очень важно промывать резервуар для воды, чтобы избежать образования там бактерий и неприятных запахов.

Неправильное хранение

Некорректное хранение утюга, особенно с намотанным шнуром, может вызвать его поломку. Правильно складывайте шнур и храните утюг в вертикальном положении.

Неправильное обращение

Грубое обращение с утюгом, удары о твердые поверхности могут повредить его внутренние механизмы и ухудшить работоспособность.