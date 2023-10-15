Какие привычные действия выводят ваш утюг из строя раньше времени
Чтобы утюг служил долго и эффективно, нужно бережно к нему относиться. Существует несколько распространенных бытовых действий, которые могут вывести технику из строя раньше времени и ухудшить ее работоспособность.
Рассказываем, что это действия и как их избегать, в материале "Рамблера".
Использование несоответствующей температуры
Один из наиболее частых способов повредить утюг - это установка слишком высокой температуры. Это может привести не только к порче самой ткани, но и к образованию пятен на подошве утюга. Чтобы избежать этой проблемы, всегда проверяйте рекомендованную температуру для конкретной ткани.
Длительное оставление утюга включенным
Длительное оставление утюга включенным и неиспользуемым может перегреть его и вызвать повреждения. Всегда выключайте утюг после того, как погладите вещи. Помимо того, что так утюг быстрее портится, это еще и опасно, может случиться возгорание.
Использование жесткой воды
Если вода содержит много минералов, это может привести к образованию накипи в утюге. Используйте дистиллированную воду или воду, предварительно прошедшую через фильтр, чтобы предотвратить образование накипи.
Пренебрежение чисткой утюга
Утюг с грязной и засоренной подошвой будет плохо скользить и может повредить ткани. Регулярно чистите подошву от накопившейся грязи. Также очень важно промывать резервуар для воды, чтобы избежать образования там бактерий и неприятных запахов.
Неправильное хранение
Некорректное хранение утюга, особенно с намотанным шнуром, может вызвать его поломку. Правильно складывайте шнур и храните утюг в вертикальном положении.
Неправильное обращение
Грубое обращение с утюгом, удары о твердые поверхности могут повредить его внутренние механизмы и ухудшить работоспособность.
Если избегать этих действий, соблюдать инструкции по уходу и обслуживанию утюга, можно сэкономить деньги на покупке нового.