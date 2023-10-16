Как легко создать уют дома в соответствии с современными тенденциями

Москвичи из-за похолодания стали больше времени проводить дома. В результате в октябре на 110 процентов подскочил спрос на товары для интерьера. Как создать уют в соответствии с современными тенденциями, «Вечерней Москве» рассказала архитектор-дизайнер Лариса Золотова.

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В интерьерной моде мы продолжаем отыгрывать тенденции, которые заложил период пандемии. Квартира для жителя большого города прежде была в основном местом для сна, а сегодня это полноценная и максимально благоустроенная «крепость», где мы проводим большую часть времени. Кто-то перешел на удаленку хотя бы частично, кто-то стал реже ходить по магазинам, заказывая доставку из супермаркетов и маркетплейсов.

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Мода на домоседство в первую очередь отразилась на отношении москвичей к балконам. Они перестали быть чуланами со старьем, а сделались полноценными помещениями — с уютными диванчиками, креслами, кофейными столиками, цветочными горшками. Также больше внимания сегодня принято уделять «кабинетной» части квартиры. Если раньше мы могли работать за кухонным столом, то сейчас люди стараются обустроить рабочее пространство как можно более красиво, уютно и функционально.

За ширмой

Раньше помещение было принято разделять на зоны чисто визуально. Люди маркировали пространства кухни, гостиной и спальни условно — разным цветом пола, обоев. Теперь актуально зонировать помещение именно физически — с помощью перегородок, ширм, дверей-купе. Актуальные материалы — натуральное дерево и «ажурный» пластик с красивым рисунком. Модульная перегородка высотой до потолка обойдется в сумму от 1,5 тысячи рублей.

Внимание на стену

Все стены оклеены одинаковыми обоями в цветочек? Вы несовременный человек. Сегодня принято хотя бы одну стену оклеивать контрастными обоями. В маленьких квартирах очень эффектно смотрится синяя стена на фоне трех серых.

Окна с изюминкой

В нынешнем году дизайнеры говорят о тенденции к сочетанию несовместимых цветов, фактур и комбинаций штор. Например, сочетание жалюзи и легкого тюля, классической портьеры и рулонной шторы. То, что раньше не принято было соединять, сегодня — допустимо. Бюджетный микс обойдется вам примерно в 5–10 тысяч рублей.

Вторая жизнь бабушкиных

Это тренд номер один. Вряд ли у вас в кладовке сохранились винтажные вещи из позапрошлого века. Но какие-то предметы из «бабушкиного обихода» — светильники, мебель, подсвечники — наверняка найдутся. Им можно дать вторую жизнь, покрасив в новый цвет — лучше всего пастельных тонов или таких оттенков, которые гармонируют с цветом штор или мебели, которая уже имеется у вас в интерьере.

Шкаф превращается...

Шкаф, который легко «перестраивается» в спальное место; кровать, совмещенная с рабочим столом, — очень практичные варианты. Стоят такая мебель-трансформер от 15 тысяч рублей.

Идеальный балкон

Кофейные столики, складные стулья из натурального дерева, подвесные кресла актуальны для оформления балконов. Даже если вам незачем выходить на балкон зимой, все эти предметы вам наверняка пригодятся через полгода, когда захочется выпить кофе в лучах весеннего солнышка. Столик-поднос стоит от 900 рублей, комплект из двух стульев — от 2,4 тысячи рублей.

Металлический абажур

В тренде стиль лофт. Это сочетание натуральных материалов — кирпича, металла, дерева — в любых конфигурациях. Если в вашей квартире уже устроено все по-другому, частичку лофта внести не поздно: сейчас на пике моды — светодиодные светильники в абажурах из металлических прутьев. Работают и от сети, и на батарейках. Если вы не провели освещение на балкон, такие лампочки просто незаменимы. На маркетплейсах стоят от 500 рублей.

Объемный рисунок

Тренд в интерьерной моде, который держится уже несколько сезонов, — объемный декор. Шторы, кулисы, ширмы, украшенные ярким 3D-принтом, отлично впишутся в просторную гостиную или в квартирустудию. Панно размером 260 на 300 сантиметров стоит 2,5 тысячи рублей.

Латунь да бронза

В тренде интерьерные аксессуары — бра, люстры, вазы, дверные ручки — латунного и бронзового оттенков. Теперь они встраиваются в любой интерьер. Это касается и санузлов, и кухни, и жилых комнат. Бронзовый настенный светильник стоит от 1,2 тысячи рублей.

Шторы по-японски

В этом году дизайнеры вновь обратили свои взоры к японским шторам. Это длинные ровные тканевые полотна, скрепленные механизмом карниза в единую конструкцию. Один комплект таких панелей стоит от 1,5 тысячи рублей.

Белое, серое — прощайте!

Стремительно выходят из моды однотонные интерьеры — белые, серые, бежевые — в общем, все «бледные» решения. На смену им приходят «акцентные» варианты. Вы можете оформить кухню в сером цвете, но чтобы интерьер выглядел актуально, необходимо «завершить» его яркими деталями. Например, бытовой техникой — чайником, тостером, пароваркой — красного или бордового цвета. Но лучше «встроить яркость» также и в отделку стен, в оформление кухонного фартука.

Винтаж или ретро?