Лайфхаки, которые помогут избавиться от микробов на кухне

Если вам кажется, что ваш дом — самое безопасное место в мире, вынуждены вас огорчить. На самом деле исследования показывают, что на наших обычных кухнях есть много мест, кишащих микробами.

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"Рамблер" расскажет, как избавиться от большого числа микробов на кухне.

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Отделение для овощей в холодильнике

Если возможно, выньте ящик для овощей из холодильника. Используйте чистую губку или мягкую ткань и промойте его мягким моющим средством, смешанным с теплой водой. Затем промойте водопроводной водой и вытрите насухо чистым полотенцем. Чтобы контролировать запахи, используйте теплую воду, смешанную с раствором пищевой соды (примерно 1–2 столовые ложки пищевой соды на 1 литр воды). Промойте и вытрите насухо. Чистить ежемесячно.

Тоже самое сделайте с отделением для мяса в холодильнике

Блендер

Отключите блендер от сети и снимите чашу блендера с основания. Полностью разберите чашу, сняв лезвие и прокладку внизу. Если изделие можно мыть в посудомоечной машине, помещайте все детали в посудомоечную машину после каждого использования. При ручной стирке тщательно промойте прокладку, блок лезвий, чашу и крышку в горячей мыльной воде, ополосните и высушите перед повторной сборкой. Выполняйте эту процедуру после каждого использования блендера.

Консервный нож

Отправляйте консервный нож в посудомоечную машину после каждого использования (если его можно мыть в посудомоечной машине). При ручной стирке промойте консервный нож в горячей мыльной воде, тщательно прополоскав чистой водопроводной водой, а затем высушите на воздухе. Делайте так после каждого использования. При мытье вручную обратите особое внимание на область вокруг режущих лезвий, чтобы убедиться, что все остатки пищи удалены.

Резиновая лопаточка