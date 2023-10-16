Лайфхаки, которые помогут избавиться от микробов на кухне
Если вам кажется, что ваш дом — самое безопасное место в мире, вынуждены вас огорчить. На самом деле исследования показывают, что на наших обычных кухнях есть много мест, кишащих микробами.
"Рамблер" расскажет, как избавиться от большого числа микробов на кухне.
Отделение для овощей в холодильнике
Если возможно, выньте ящик для овощей из холодильника. Используйте чистую губку или мягкую ткань и промойте его мягким моющим средством, смешанным с теплой водой. Затем промойте водопроводной водой и вытрите насухо чистым полотенцем. Чтобы контролировать запахи, используйте теплую воду, смешанную с раствором пищевой соды (примерно 1–2 столовые ложки пищевой соды на 1 литр воды). Промойте и вытрите насухо. Чистить ежемесячно.
Тоже самое сделайте с отделением для мяса в холодильнике
Блендер
Отключите блендер от сети и снимите чашу блендера с основания. Полностью разберите чашу, сняв лезвие и прокладку внизу. Если изделие можно мыть в посудомоечной машине, помещайте все детали в посудомоечную машину после каждого использования. При ручной стирке тщательно промойте прокладку, блок лезвий, чашу и крышку в горячей мыльной воде, ополосните и высушите перед повторной сборкой. Выполняйте эту процедуру после каждого использования блендера.
Консервный нож
Отправляйте консервный нож в посудомоечную машину после каждого использования (если его можно мыть в посудомоечной машине). При ручной стирке промойте консервный нож в горячей мыльной воде, тщательно прополоскав чистой водопроводной водой, а затем высушите на воздухе. Делайте так после каждого использования. При мытье вручную обратите особое внимание на область вокруг режущих лезвий, чтобы убедиться, что все остатки пищи удалены.
Резиновая лопаточка
Для лопаток, состоящих из двух частей, важно отделить ручку от части лопаточки и, если ее можно мыть в посудомоечной машине, помещать обе части в посудомоечную машину после каждого использования. При ручной стирке промойте в горячей мыльной воде, тщательно прополоскав чистой водой. Цельные лопаточки тщательно вымойте вручную в горячей мыльной воде, уделяя особое внимание месту соединения ручки с лопаточкой. Тщательно промойте и высушите.