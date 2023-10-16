Как правильно выбрать одеяло

При выборе одеяла можно ориентироваться на специальную шкалу "tog". Она показывает способность одеяла пропускать воздух и удерживать тепло.

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Так, самый высокий показатель – более 10 "tog" – следует выбирать для сильных морозов или очень чувствительных к холоду людей, выяснила Общественная Служба Новостей.

Одеяла с показателем от 3 до 5 "tog" считаются летними, от 5 до 7,5 – весенне-осенними, но подходящими для зимы в хорошо отапливаемых помещениях.

Для зимы лучше выбирать одеяла от 7,5 до 10 "tog", к которым чаще относятся пушистые пуховые или полушерстяные модели. Они также предпочтительнее для людей, которые любят спать с открытым окном.

К лучшим натуральным наполнителям относятся птичий пух, бамбук, лен, овечья шерсть, хлопок и эвкалипт. При этом отмечается, что птичий пух может быть сильным аллергеном и задерживать влагу.

Также людям с аллергией лучше отказаться от овечьей шерсти. Гипоаллергенными считаются бамбук, эвкалипт, хлопок. Из искусственных материалов чаще выбирают синтепон, тинсулейт, холфитекс, холлофайбер и волокно из полиэфира.