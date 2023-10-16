Стоит ли полить клубнику перед укрыванием на зиму

Многие садоводы укрывают на зиму клубнику, растущую не в теплице. Для защиты от холодов используют природные материалы или агроволокно. Но перед этим действием дачники задаются вопросом, нужно ли предварительно поливать грядки с ягодой. Своим мнением поделилась ученый-агроном Анастасия Коврижных в беседе с сетевым изданием «БелНовости».

В Подмосковье последнее время постоянно идут дожди, поэтому почва достаточно влажная. Но если осень оказалась бы сухой, то перед укрыванием клубнику нужно было бы полить. «Политая клубника менее восприимчива к холодной погоде. Вдобавок увлажненная почва поможет сохранить необходимый уровень тепла во время зимовки укрытых растений. Отсутствие влаги, в свою очередь, может спровоцировать повреждения корневой системы», - отметила специалист.