Как подготовить розы и гортензии к зиме

Готовить цветы и кустарники к зиме нужно уже сейчас.

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«Клопс» выяснил у садовника Анастасии Петраковой, как позаботиться о гортензиях, розах, пионах и ирисах, чтобы в следующем году они радовали пышным цветением.

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Розы

По словам эксперта, пока не стукнет -5 ℃, укрывать розы не надо — они спокойно выдерживают такие температуры. Сейчас можно подготовиться, чтобы вовремя среагировать на похолодание.

«Нет смысла одновременно и окучивать, и укрывать агроспаном, потому что у нас зимы не такие суровы»,— сообщила Анастасия Петракова.

Как правильно укрывать

Нужно поставить арки и накрыть их агроспаном в два слоя (каждый с плотностью 60): пока не очень холодно — одним, а с наступлением мороза добавить второй. Убирать материал, если будет плюс, чтобы растение зимой не прело во время оттепели.

Розу нужно подрезать под высоту укрытия, более высокие арки легко снесёт ветер. Подрезания растению не страшны.

«Я это делаю с теми розами, где мульча в виде камней, чтобы весной не выскребать землю из декоративной насыпи. Так сад остаётся ухоженным», — поделилась Анастасия Петракова.

Окучивание

Насколько большую горку делать, зависит от высоты самого растения:

10-15 см, если роза маленькая,30 см — для розы побольше, например, парковой или плетистой.

Присыпают розу обычным сухим лёгким суглинком, либо долго пролежавшим перегноем, либо компостом с добавлением песка.

Нельзя добавлять в землю:

опилки — из-за них может появиться плесень,

солому — в ней заведутся мыши,

торф — в нём образуются ледяные прослойки, что помешает проходу воздуха и растение будет преть.

Гортензии

Крупнолистные и метельчатые гортензии нужно готовить к зиме по-разному. Это самые распространённые виды в Калининградской области.

Крупнолистные

Такой вид нужно и укрывать, и окучивать — и уже сейчас. Необходимо оборвать все листья, срезать соцветия и старые толстые сухие ветки, пригнуть растения: сделать это легко, потому что идут дожди. Если большой куст, то пригибают в две стороны. Под ветки нужно положить полено, чтобы они не прели.

«Такую гортензию нельзя сильно обрезать. Цветы появляются на побегах прошлого года, на первых двух или трёх почках сверху, поэтому их важно сохранять», — объяснила Анастасия Петракова.

После этого окучиваем кислым торфом, прикрывая корневую систему на 5-8 сантиметров, и укутываем куст. Зимой важно следить за температурным режимом и в случае потепления приоткрывать, чтобы растение не прело.

Метельчатые

Здесь всё гораздо проще: гортензию нужно окучить кислым торфом с добавлением песка или лёгкого листового компоста.

«Куст желательно обрезать, потому что мокрый снег может его поломать. Я обычно оставляю четыре почки, а весной уменьшаю до двух. Чем ниже мы срезаем, тем длиннее будет молодой побег и соцветий на нём будет больше. Помимо этого, куст так становится крепче», — поделилась Анастасия Петракова.э

Оставлять минимум почек не надо, потому что верхние могут подмёрзнуть.

Пионы, ирисы, дельфиниумы

От морозов эти растения не укрывают.

Ирисы и дельфиниумы уже можно окучивать: посыпать обычной землёй. У пионов нужно убрать листья. Если дельфиниумы ещё цветут, срезать бутоны не надо — подготовьте рядом грунт на случай внезапного похолодания.

«Стабильных морозов пока не будет, а вот лёгкие заморозки большинству наших растений не страшны. Здесь это всё делается для того, чтобы облегчить им зимовку», — поделилась Анастасия Петракова.

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