Как поделить домашних животных при разводе?

Избежать спорных ситуаций при разводе не удается почти никому. Но если вопросы с имуществом и детьми достаточно обстоятельно и строго регулируются законом, то с домашними любимцами все не так определенно. А ведь некоторые пары в борьбе за четвероногого друга тоже готовы дойти до суда.

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Так, в недавнем разбирательстве у москвички получилось забрать у бывшего парня щенка, которого они вместе взяли из приюта. Правосудие оказалось на стороне девушки, сумевшей доказать, что именно она оплачивала ветеринара и ухаживала за питомцем. Всегда ли работают такие доводы и как подготовиться к суду, чтобы оставить у себя животное? Об этом MIR24.TV рассказали юристы.

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Живое имущество

Домашние животные, как ни странно, являются имуществом, говорит юрист Светлана Богданова. «Как и любое имущество, животные могут быть личными или нажитыми в браке. Когда пара решила разойтись, но не может решить миром, с кем будет жить любимое животное, им придется делить такое имущество в суде.

Доказать, кому принадлежит любимый питомец, можно документами о покупке, переписками в мессенджерах с продавцом или дарителем, показаниями свидетелей о том, кто ухаживал, лечил, кормил, выгуливал животное в период совместного проживания. Суд может назначить выплату компенсации одному из супругов, если животное передано для ухода и проживания второму», – говорит специалист.

Тем временем адвокат Виктория Данильченко отмечает: «Согласно судебной практике, чаще всего домашних животных делят в суде только ради существенной денежной компенсации в размере 10-30 тысяч рублей. Рыночная стоимость животного может быть определена отчетом об оценке рыночной стоимости, выполненной специализированной организацией. При разделе совместно нажитого имущества неделимую вещь оставляют в собственности одного из супругов с выплатой другому супругу денежной компенсации половины ее стоимости».

Важные нюансы

Кому именно присудить животное? В каждом конкретном споре суд будет рассматривать этот вопрос индивидуально, предупреждает магистр права и адвокат Инна Новаковская.

«При разрешении спорных ситуаций будет учитываться ряд обстоятельств. Например, большая привязанность животного к одному из супругов или к детям, которые остаются с супругом. Важны и условия для содержания данного животного у каждой из сторон спора. Отмечалось ли жестокое обращение к животному со стороны одного из супругов. Кто из супругов в большей степени осуществлял заботу и уход за животным.

Возможны также ситуации, когда один из супругов осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием животного или нескольких животных (например, занимается разведением таких животных), получает от этого прибыль, платит налоги. Если при разводе условия для содержания животного или животных у данного супруга сохраняются, эпизодов жестокого обращения к животным он не проявлял, вероятнее всего, суд оставит животных за ним», – комментирует Инна Новаковская.

«Также стоит учитывать, что подаренные в период брака одному из супругов вещи исключаются из совместной собственности супругов, не подлежат разделу. Если супругом будут представлены доказательства того, что животное было получено им в качестве подарка (либо по другой безвозмездной сделке или в порядке наследования), суд оставит животное за этим супругом и компенсировать его стоимость в пользу другого супруга не придется», – подчеркивает специалист.

Выбор самого питомца

Если пара живет совместно, но официально в браке не состоит, то на их отношения режим совместной собственности супругов не распространяется. В таких случаях для суда придется подготовить серьезную доказательную базу, предупреждает адвокат Виктория Данильченко:

«В ходе судебного разбирательства один из супругов, желающий оставить животное проживать с собой, должен предоставить доказательства. Например, заявить, что животное проживает в его квартире, предоставить суду чеки о покупке кормов, товаров по уходу за животным, оплате ветеринарных услуг и тому подобное».

«По данной теме есть замечательный фильм «Кто получит собаку?» – вспоминает адвокат Антон Лебедев. – С точки зрения логики и собаки, ее лучше оставлять с тем, кто за ней больше ухаживает. Собаки могут становиться заложниками при разделе имущества. Например, один из супругов хочет насолить другому и забрать любимое животное себе».